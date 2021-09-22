Fed faiz kararını açıkladı: Varlık alımlarının azaltılmasına dair işaretler güçlendi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmedi. Karar metninde, pandeminin yarattığı sorunlardaki iyileşmenin devam etmesi halinde varlık alım programında yakın zamanda ılımlı bir azaltmaya gidilebileceği belirtildi.
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 0 ve 0,25 aralığında tuttu.
Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için ilerleme sağladığı ifade edildi. 2022’de faiz artışı bekleyen Fed yetkilisi sayısı da arttı.
2022 yılında faiz artırımı bekleyen üye sayısı 7’den 9’a çıkarken, 2023 yılında faiz artırımı bekleyen üye sayısı 13’ten 17’ye yükseldi.
TAHVİL ALIMLARINA İLİŞKİN MESAJ
Fed tarafından yayımlanan metinde, pandemiden etkilenen sektörlerde son aylarda iyileşme olduğu belirtildi. Aynı zamanda vaka sayılarındaki azalmaya dikkat çeken metinde enflasyondaki yüksekliğin sürdüğünü vurguladı.
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) varlık alımlarını mevcut seviyesi olan aylık 120 milyar dolarda tutma kararı aldı.
Metinde tahvil alım programındaki değişikliğe dair ifadeler de yer aldı. İyileşme devam ederse programda yakın zamanda ılımlı bir azaltmaya gidilebileceği belirtildi.
BÜYÜME AŞAĞI, ENFLASYON YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
2021’deki çekirdek enflasyona ilişkin tahminler ise 3,4’ten 4,2’ye yükseltildi.
Büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. Büyüme yüzde 7’den 5,9’a işsizlik ise yüzde 4,8’den 4,5’e revize edildi.