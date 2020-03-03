FED Faizde İndirime Gitti

Amerika Merkez Bankası (FED) Corona virüsünün hızla yayılmasının ekonomiyi yavaşlatabileceği endişesi nedeniyle acil bir toplantı sonrasında faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Yetkililer, virüsün ekonomi üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekerek, temel faiz oranını %0,5 oranında düşürdü.

Yapılan yazılı açıklamada Merkez Bankası’nın Corona virüsünün ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini yakından izlendiği belirtildi.

Bu haberin hemen ardından ABD hisse senetleri yükseldi ancak bir kaç dakikalık yükselişin ardından düşüş tekrar devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, hafta başında FED’in Corona virüsüyle ilgili gelişmeler karşısındaki hareketsizliğini eleştirmiş ve faiz oranlarını düşürmemesinin ABD’yi rekabette dezavantajlı konuma sürüklediğini söylemişti.

Trump, “FED gevşemeli ve büyük bir faiz indirimi yapmalı” diyerek, FED Başkanı Jerome Powell’ı ilk günden bu yana yanlış tercihler yapmakla suçlamıştı.