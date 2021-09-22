FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın ise TCMB’nin faiz kararı bekleniyor. Fed’in faiz kararı saat 21:00’da açıklanacak. FED toplantısı sonrası yayımlanacak tahminlerde para politikası kurulu üyelerinin faiz artışı yanlısı bir sürpriz yapabileceği düşünülüyor..

Fed para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlama konusunda adım atacağı beklentisi gelişmekte olan para birimlerini baskılayan bir etken olarak öne çıkıyor. Analistlerin çoğu Fed’in varlık alımlarını azaltma konusunda detaylı açıklama yapmasını beklemese de, toplantı sonrası yayımlanacak tahminlerde para politikası kurulu üyelerinin faiz artışı yanlısı bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor.

Fed’in Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlamak için zemin hazırlaması, azaltma kararını ise Kasım veya Aralık ayında alması bekleniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Fed Başkanı’nın elinde Fed’in aldığı varlıklardan olduğu ortaya çıktı