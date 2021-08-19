Fed tutanakları görüş ayrılıklarını gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, üyelerin tahvil alımlarının azaltılma yöntemi ve istihdam konusunda fikir ayrılığı yaşadığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, yetkililerin ekonomiye verilen desteğin azaltılması için belirlenen istihdam hedefine “bu yıl içerisinde” ulaşılacağını düşündüklerini, ancak para politikasının bundan sonra nasıl evrilmesi gerektiği konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını ortaya koydu.

Fed’in 27-28 Temmuz’da gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanaklarına göre Fed üyelerin çoğu, merkez bankasının aylık tahvil alım tutarının bu yıl içinde azaltılacağını öngördü.

ZAMAN VE MİKTAR TARTIŞILIYOR

Fed şu anda her ay 120 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alarak borçlanma faizlerinin düşük kalmasını sağlıyor ve ekonomiye destek oluyor.

Ancak üyeler aralarında tahvil alımlarının ne zaman ve ne miktarda azaltılmaya başlanacağının konusunda hem fikir değiller.

DELTA VURGUSU

Tutanaklar ayrıca üyelerin ekonomik toparlanma üzerinde enflasyon, işsizlik ya da corona virüsü vakalarının hangisinin daha yoğun risk yarattığı üzerinde mutabık olamadığını orya koydu.

Fed üyeleri istihdam artışı sağlayan aşırı gevşek para politikasına biraz daha vakit sağlamak için artan fiyatlara karşı “sabırlı” tutum sergileyip sergilememeyi tartışırken “Delta varyantının yayılmasının çalışanların işe, öğrencilerin de okula dönüşlerini geciktirerek ekonomik toparlanmaya zarar verebileceği ihtimaline” de dikkat çektiler.

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