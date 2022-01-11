Fed üyesinden üç faiz artırımı sinyali

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, istihdamdaki artış ve enflasyondaki eğilimin devam etmesi halinde mart ayında faiz artırımlarına başlayabileceklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, yüksek enflasyon ve ekonomideki güçlü toparlanma nedeniyle Fed’in bu yıl faiz oranlarını ilki martta olmak üzere üç kez artırmasının ve mali sistemdeki nakit fazlasını çekmek için bilançosundaki varlıklarını hızlı bir şekilde azaltmasının gerektiğini açıkladı.

Bostic dün Reuters ile yaptığı söyleşide, “Enflasyonun uzun zaman boyunca yüksek kalma riski var ve buna doğrudan, net ve agresif bir şekilde karşılık vermeliyiz” diyerek, Fed’in %2’lik enflasyon hedefini bir hayli aşan manşet enflasyonun düşürmek için yapılacak bir dizi faiz artırımının ilki için “eğer işler aynı şekilde devam ederse Mart ayının makul bir ihtimal” olacağını ifade etti.

4,1 TRİLYON DOLARDAN 8,7 TRİLYON DOLARA ÇIKTI

Atlanta Fed Başkanı, Covid-19’un yeni varyantı nedeniyle patlama yapan vakaların ekonomideki toparlanmayı bozmayacağını belirtti fakat enflasyonun yüksek ihtimalle daha fazla artacağını ve bunun da 2022’de 25 baz puanlık dördüncü bir faiz artırımını gerektirebileceğini dile getirdi.

Bostic, Fed’in bilançosunundaki varlıkları azaltması konusunda da agresif olmasının gerektiğini belirterek, mali piyasalardaki en az 1.5 trilyon dolarlık aşırı likiditeyi süratle kesme planı kapsamında Fed’in varlık alımlarını her ay en az 100 milyar dolar azaltmasının şart olduğunu ifade etti.

Fed, salgının ortaya çıktığı 2020 başından itibaren 4 trilyon dolardan fazla Hazine tahvili ve ipotek teminatlı menkul kıymet satın alarak bilançosunu 4.1 trilyon dolardan 8.7 trilyon dolara çıkardı. (REUTERS)



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