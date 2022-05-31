‘Fedai’ açıklama yaptı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın ülke gündemine taşıdığı Türkiye Devlet Fedaileri adlı yapılanmayı temsil eden şahıs ortaya çıktı. Mehmet Cazip Obay, söz konusu gayri resmi yapılanmanın amacını “Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak” diye açıkladı.

Gökmen ULU

İzmir’in Torbalı İlçesi’nde, Mehmet Cazip Obay adlı şahıs, 15 Temmuz Federasyonu Divan Kurulu Üyesi Mehmet Sıddık Dönmez ile tartıştı. Olay yerine gelen polis tarafları karakola götürdü. Obay’ın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve “Türkiye Devlet Fedaileri” yazılı kimlik kartı bulundu. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BAKAN: PARAMİLİTER YAPILARI TEMİZLEYECEĞİZ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan olayı ülke gündemine taşıdı. Bakan, söz konusu kimlikte Cumhurbaşkanlığı forsu bulunduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. SADAT, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken, şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘ya da tepki gösteren Bakan, “Altı yıldır İçişleri Bakanlığı‘nı yöneten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri çetesi oldu. Devlet görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, Cumhurbaşkanlığı forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum. Bunlar buzdağının görünen kısmı” ifadelerini kullandı. Bakan, “Ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları, hiç fark etmez, kapınıza gelmeye, sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye’yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

FEDAİ KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARANA TEPKİ GÖSTERDİ

Üzerinden tabanca ve Türkiye Devlet Fedaileri yazılı kimlik kartı çıkan Mehmet Cazip Obay, Murat Bakan’ın açıklamalarının ardından kamera karşısına geçti. Üzerindeki silahın boş kuru sıkı tabanca olduğunu belirten Obay, söz konusu kimlik kartını da kendi aralarında kullandıklarını söyledi. Bu kartın CHP Milletvekili’ne ulaşması nedeni ile sorumlular hakkında şikayetçi olacağını ifade eden Obay, Murat Bakan hakkında da “Cumhurbaşkanlığı’nı karalama ve devlet erkanına saldırı” iddiası ile suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

“AMACIMIZ KOLLUK KUVVETLERİNE YARDIMCI OLMAK”

Türkiye devlet Fedaileri adlı yapılanmanın resmi bir kuruluş olmadığını ifade eden Obay, amaçlarını “Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak” diye açıkladı. Obay, “Devlet Fedaileri herhangi bir ideoloji taşımayan, tamamen milliyetçi gençlerden oluşan insanların biraraya gelerek, kolluk kuvvetlerine ‘Şurada bu insan torbacı, şurada bu insan bunu yapıyor’ gibi bilgi veren kişilerdir” dedi.

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