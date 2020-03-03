Fed’den ‘acil’ ibaresiyle faiz indirimi

ABD Merkez Bankası niteliğindeki Fed, ‘acil durum’ adı altında politika faizinde 50 baz puan indirime gitti.
Fed, 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimine gitmesini, koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesi endişesine bağladı.
“Koronavirüs ekonomik faaliyetlere evrilen riskler teşkil etmektedir” açıklamasını yapan Fed şöyle devam etti: “Bu risklerin ışığında ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı amaçlarına ulaşmayı desteklemek için, Federal Açık Piyasa Komisyonu federal fon faizindeki hedef çapını düşürmeye karar verdi.”
Bu kararla faiz oranı 1 ile 1.5 arasına çekildi.