Fed’den ‘dijital dolar’ çıkışı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD’nin corona virüsü pandemisinin ardından gerçekleşmesi hedeflenen ekonomik toparlanmasını tamamlamak için “güçlü destek” sözü verdi,

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde dün akşam konuşan Powell, son fiyat artışlarının pandemi sonrası yeniden açılmayla ilişkili olduğunu belirtti. Powell, Fed’in mümkün olduğunca çok insanın işe geri dönmesine odaklandığını ifade etti. TAHVİL ALIMLARINI YAVAŞLATMA TARTIŞMASI

Kısa vadede tahvil alımlarını yavaşlatmanın uzak bir ihtimal olduğunu söyleyen Powell, enflasyon ve işsizlik oranlarının istedikleri seviyelerde olmadığını belirterek, ekonomide ‘önemli bir ilerleme’ sağlanana kadar tahvil alımına devam edileceğinin sinyalini verdi.

Powell, Fed’in iş bağlantılarının çoğunluğunun önümüzdeki aylarda girdi maliyetlerinde ve satış fiyatlarında daha fazla artış beklediğini söyledi.

Powell, pandemi sonrası politikaya geçişi aceleye getirmeye gerek olmadığını belirterek faiz ve tahvil alımı politikalarında acil bir değişikliğe gitmeyeceğinin işaretini verdi.

MERKEZİ DİJİTAL PARA VE SABİTKOİN MESAJI

Kripto paralar ve dijital para birimleri konusunda da konuşan Powell, merkezi dijital para konusuna da sıcak yaklaştıklarını belirtti. Powell, “ABD’nin dijital bir para birimi olsaydı sabit paralara ve kripto para birimlerine ihtiyacınız olmayacaktı” dedi.

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, kripto varlıkların ABD’de ana ödeme aracı haline geleceği iddiasına şüpheyle baktığını, ancak sabitkoinlerin (stablecoin) daha fazla ilgi çekebileceğini söyledi.

Powell ayrıca, sabitkoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sabitkoin, tıpkı kripto paralar gibi blok zinciri teknolojisini kullanan ama genellikle değeri başka bir geleneksel para birimine ya da değerli bir varlığa sabitlenmiş yeni bir kripto para türüne verilen isim.

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