Fed’den sınırsız parasal genişleme kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), corona virüsü salgını nedeniyle ağır darbe alan ekonomiye destek için olağanüstü bir karar daha aldı.

Daha önce 700 milyar dolarlık Hazine tahvili ve ipotek destekli menkul kıymet alımı yoluyla parasal genişleme yapacağını açıklayan Fed, bugün bu alımların sınırsız olacağını açıkladı.

Fed bu adımla, borçlanma maliyetlerini düşük tutmayı ve zor durumdaki piyasalara kredi akışının canlı kalmasını sağlamayı hedefliyor.

OLAĞANÜSTÜ ADIMLAR ARKA ARKAYA GELİYOR

Washington Post, Fed’in bu adımla birlikte 2008 finans krizi döneminde attığı olağanüstü adımların ötesine geçtiğini yazdı.

Fed ayrıca, krediye erişemeyen küçük işletmelere kredi temin etmek için de bir mekanizma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Normalde küçük işletmeler, teminat başta olmak üzere birçok sorun nedeniyle faiz oranları düşük olsa da krediye erişmekte sorun yaşıyor. Fed, yeni mekanizmayla bu kilidi aşmayı hedefliyor.

Açıklamada “Fed, bu zor dönemde hane halkları, işletmeler ve ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır. Açık ki ekonomimiz ciddi bir bozulmayla karşı karşıya kalacak. İş ve gelir kaybını sınırlamak için kamu ve özel sektörde agresif çabalar gerekli” denildi.

Banka ayrıca, kamu tahvillerinin yanı sıra ipotek destekli menkul kıymetler dışında özel tahvilleri de satın alacağını açıkladı.

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ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.