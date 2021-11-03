FED’den Tahvil Alımını Azaltma Kararı 

ABD Merkez Bankası (FED) aylık tahvil alımlarını Kasım ayında azaltacağını ve 2022’de sona erdireceğini açıkladı. FED’den yapılan açıklamada yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşü yinelendi ve faiz oranlarında ani bir artışa gerek olmadığı belirtildi.

FED’in politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi, iki günlük toplantının sonunda yaptığı açıklamada ekonominin önemli ilerlemesi ışığında tahvil alımlarının durdurulacağını belirtti. FED böylece beklendiği gibi Corona virüsü pandemisinin neden olduğu ekonomik gerileme ve dev boyutta işten çıkartmalarla mücadele amacıyla 2020 yılının Mart ayında yürürlüğe giren politikalarında resmen değişiklik yapmış oldu.

FED aylık 120 milyar dolarlık devlet tahvili satın alımında aylık 15 milyar dolar kısıntı yapacağını açıklasa da faiz oranlarını arttırarak normalleşme politikasının bir diğer aşamasını ne zaman başlatacağının sinyalini vermedi.

FED, küresel tedarik zorluklarının enflasyon risklerini arttırdığını doğruladı ve bu faktörlerin “geçici olmasının beklendiğini” ancak enflasyonda beklenen düşüşü sağlamak için hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin açıklamasının ardından, FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, “Pandemi azaldıkça tedarik zinciri darboğazları azalacak ve istihdam tekrar artacak” diye konuştu. Powell, “Bu gerçekleştiğinde, enflasyon bugünkü yüksek seviyelerden düşecek. Tabii bunun zamanlaması oldukça belirsiz” dedi.

FED’in açıklamasında “Ekonomik faaliyet ve istihdam güçlenmeye devam etti” denildi, ancak kurum gecelik gösterge faiz oranını enflasyon yüzde 2 hedefine ulaşana kadar sıfıra yakın tutma niyetini değiştirmedi.

Powell, basın toplantısında ABD istihdam piyasasının gelecek yılın ortasında tam istihdam kapasitesine ulaşacak kadar iyileşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Fed’in tercih ettiği ölçüt olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine göre enflasyon Mayıs ayından bu yana hedef oranın iki katı seviyesinde seyrediyor. Ancak yetkililer, fiyat artışlarının hızının kendiliğinden azalmayacağı kesinleşene kadar politika görünümlerini değiştirme konusunda isteksiz.