‘‘Federal Çalışanların Yüzde 90’ı Aşılandı’’ 

Beyaz Saray federal çalışanların yüzde 90’ının 22 Kasım Pazartesi günü süresi dolan zorunlu aşı uygulaması kapsamında en az bir doz aşı olduğunu açıklamaya hazırlanıyor.

Yetkililer, yönetimin toplamda federal çalışanların yüzde 95’inin, aşılanmış olma ya da aşılarını tamamlama koşuluna uyduklarını, bu grubun bir bölümünün de dini veya tıbbi muafiyet taleplerinin sonuçlanmasını beklediğini kaydetti.

Yetkililer Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada yüzde 90’ın büyük kısmının her iki doz aşılarını da olduğunu belirtti.

Sayılar, ABD nüfusunun geneline kıyasla federal çalışanlar arasında aşılama oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

‘’175 bin federal çalışan aşısız ‘’

Yetkililer çalışanların belgelerini sunmaya devam etmeleri nedeniyle nihai sayının değişebileceğini ve tüm belgelerin henüz işlenmediğini belirtti. Yine de veriler, 175 bin federal çalışanın aşı olmamış ve kurallara uymuyor olabileceğini gösteriyor.

Yönetim aşısız federal çalışanların hemen uzaklaştırma almayacaklarını ya da kovulmayacaklarını daha önce belirtmişti. Yetkililer binlerce çalışanın henüz kurala uymamış olmasının tatil seyahati ve devlet hizmetlerini etkilemeyeceğini de kaydetti.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir yetkili ‘‘Devlet hizmetleri ve çalışmalarının aksamasını beklemiyoruz. Aşı zorunluluğundan dolayı bayram seyahatlerinde de aksaklık olmayacaktır’’ dedi.

Biden yönetimi Federal Havacılık Dairesi’nde çalışanların yüzde 99’unun, Gümrük ve Sınır Muhafaza çalışanlarının yüzde 98’inin, Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA) çalışanlarının yüzde 93’ünün, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarının ise yüzde 99’unun aşı zorunluluğuna ve muafiyet kurallarını uyduklarını kaydetti.

Savunma Bakanlığı’nın 1 Kasım’daki açıklamasındaysa muvazzaf güçlerin yüzde 97’sinin en az bir doz Corona virüsü aşısı oldukları belirtilmişti.

Başkan Joe Biden’ın Eylül ayında ilan ettiği aşı zorunluluğu yargı, yasama ya da posta hizmetlerindeki federal çalışanları kapsamıyor.

Beyaz Saray, devlet dairelerine kurala uymayan çalışanlar için beş günlük bir ‘‘eğitim ve danışmanlık’’ süreci yürütmeleri talimatı vermişti. Talimatta, çalışanların bu sürecin sonunda da tam aşı olma yönünde ilerleme göstermemesi durumunda bunu 14 günden uzun sürmeyecek kısa süreli bir işten uzaklaştırmanın takip edeceği yer almıştı.

Çalışanın ilk dozunu olması durumunda kurumun disiplin cezası işlemini durduracağı kaydedilmişti. Yetkililer disiplin süreci başlarken çalışanların çoğunun aşılanmasını bekliyor.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Bürosu, devlet dairelerinin verilerini 24 Kasım’da tek tek yayınlayacağını, buna tam aşılıların, tek doz aşı olmuş olanların ve muafiyet için başvurmuş olanların da dahil olacağını bildirdi. Verileri açıklanacak kurumlar arasında Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da var. Daha ayrıntılı bilgilerin ise ilerleyen haftalarda paylaşılacağı belirtildi.

Muafiyet başvuruları kabul edilmeyen çalışanlara ise ilk doz aşılarını olmaları için iki hafta, ikinci doz aşılarını olmaları için ise altı hafta süre tanınacak.