Felaket bölgesinde CHP’li belediyelere ‘Size ihtiyacımız yok’ denildi.. Altay demediğini bırakmadı!





Sel felaketi nedeniyle büyük hasar gören Kastamonu Bozkurt’ta açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Büyük bir koordinasyonsuzluk var. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplere ‘size ihtiyacımız yok’ denmiş. Bir kazmaya bir küreğe, tırmığa ihtiyaç var yahu. Nasıl yok? Belediyenin partisine göre burada ona ihtiyaç olup olmadığına karar veriliyor” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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