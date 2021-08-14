Felaket bölgesinde yurttaşlar korku dolu anları anlattı.. ‘Feci bir durum! Nasıl bir kabus?’





Sel felaketinden en fazla etkilenen yer olan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki bir vatandaş, “Canlı canlı denize gittiler. Evler yıkıldı. Bozkurt diye bir yer kalmadı. Haritadan silindi. İkinci, üçüncü katlara sular çıktı. İnsanlara ‘kaçın’ diyorum, ‘sel patladı’ diyorum. Video çekiyorlar. Telefonla video çekenlerin hepsi gitti denize. Çoğu kişi hala orada, toprak altında hala çıkaramadık" dedi. Haber: BURCU KAHRİMAN-Kamera: AŞKIN ÖZDEMİR Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin verdiği hasarın boyutları gün yüzüne çıkıyor. Vatandaşlar selin ardından kaybolan yakınlarını aramak, ev ve iş yerlerindeki hasarı görmek için Bozkurt’taydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bozkurt'a; Kastamonu, Bartın ve Sinop'un “genel hayata etkili afet bölgesi” ilan edildiğini açıklamıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #selfelaketi #kastamonu #sinop #bozkurtkastamonu #sinopayancık #haber #sel #seltürkiye