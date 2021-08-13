Felaketin görüntüsünü yayınlayıp yardım istediler

Batı Karadeniz’de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Ersizler Köyü’nde ve İnebolu’da felaketin boyutu cep telefonu kameralarına yansıdı. Selin vurduğu anları görüntüleyen vatandaşlar sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Ersizler Köyü’nde ve İnebolu’da felaketin boyutu cep telefonu kameralarına yansıdı. Selin vurduğu anları görüntüleyen vatandaşlar sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

KASTAMONU, BARTIN VE SİNOP AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

* Felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerle beraberiz.

* Kastamonu, Bartın ve Sinop’u genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediyoruz.

* Tabii felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma azletlerinin öne çıktığı dönemlerdir. Bu işin siyaseti olmaz.

* Fakat bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Tüm bu afetlerin neyi nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bugüne kadar bir gramlık iş üretmemiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez.

* Böyle bir zamanda bir olmamız lazım beraber olmamız lazım iri olmamız lazım diri olmamız lazım, kardeş olmamız lazım milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım.

* Ama onlar bakıyorsunuz hâlâ gelip Erdoğan’a ben nasıl vurayım da ona yara vereyim dertleri bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz.

* Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız. İşte Antalya, Manavgat, Burdur her yeri gördünüz.

* ABD’si Rusya’sı yangınların altından kalkamadılar hala. Biz 20 günü bulmadan buralarda bu afetlerden büyük oranda kurtulduk.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın ili Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirildiği bildirildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yaptığı belirtildi.

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