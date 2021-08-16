Felaketlere işte böyle davetiye çıkarılıyor

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde önceki yıllarda meydana gelen sellerde can kayıpları oldu, köprüler yıkıldı ama hiçbir ders alınmadı. İlçenin belediye, emniyet ve PTT binası derenin hemen kenarında.

Kastamonu, Sinop ve Bayburt’ta yaşanan sel felaketi, yine ve yeniden dere kenarlarındaki yapılaşmayı gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin göz göre göre geldiğini belirtiyor. Deprem Bilimci ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Ramazan Demirtaş, “400 m genişlikteki yatağı 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur. Suçu boş boşuna metrekareye düşen 300-400 kg yağışa atmayalım” dedi.

SEL VE HEYELAN BÖLGESİ

Kamu kendi binalarını riskli alanlara yaparak vatandaşa yol açıyor. Çok sayıda kamu binası da dere yataklarına inşa edilmiş durumda. Bunun bir örneği de Samsun’dan… Gazeteduvar’ın haberine göre Samsun’un sık sık sellerin yaşandığı Salıpazarı ilçesinde, belediye, PTT ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları Terme Çayı’nın kenarında. Salıpazarı’nda, önceki yıllarda meydana gelen sellerde can kayıpları olmuş, köprüler yıkılmış, tarım arazileri sular altında kalmıştı. Önceki günlerde yağan sağanak yağmurda da taşkınların oluştuğu ilçede heyelanlar yaşanmıştı.

Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül belediye binasının dere kenarında olması ile ilgili yaptığı açıklamada “Keşke zamanında belediye binası bu dere kenarına yapılmamış olsaydı” dedi. Buna rağmen şu an için bir risk olmadığını savunan Akgül, şöyle devam etti:

“Burada dere kenarına yapılan ıslah çalışmaları kapsamında duvarları yükselttirdik, taşkınlara neden olan köprüleri kaldırttık. Salıpazarı Barajı da yapılıyor ve ayrıca buraya bir de sel kapanı yapılacak. Son yaşadığımız selde köprülerin yenilenmesi ve yapılan çalışmalar sebebi ile zarar görmedik. Ama tabii ki belediye binası bizim dönemimizden önce buraya yapılmış. Keşke zamanında buraya yapılmamış olsaydı.”

Bir gün o dere bu binaları alacak

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi İshak Memişoğlu, belediye, emniyet ve PTT Müdürlüğü binalarının taşan derenin yanı başında olmasının ciddi tehlike yarattığını söyledi. Memişoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda Salıpazarı’nda yaşanan sel afeti sonrası hazırladığımız raporda bu durumun ciddi bir tehlike olduğuna dikkati çektik. Derhal tahliye edilmeleri gerekiyor. Bir gün o dere bu binaları alacak.”