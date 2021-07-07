Felçli hastalar, 10 yıl öncesinden belirtiler göstermeye başlıyor

Rotterdam’daki Erasmus MC Üniversitesi’nden araştırmacılar, 28 yıla kadar izlenen 14.712 kişinin verilerini inceledi. Çalışmanın başlangıcında ve birkaç yılda bir, deneklere bir dizi zihinsel ve fiziksel test yapıldı.

Uygulanan testler hafıza, sözlü akıcılık, tepki süreleri ve yıkama, yemek pişirme, temizleme ve mali durumlarını yönetme yeteneklerinin bir değerlendirmesini içeriyordu.

Çalışma süresi boyunca, 1.662 katılımcı ortalama 80 yaşında ilk defa felç geçirdi. Analiz, testlerdeki performanslarının olaydan on yıl öncesine kadar felç geçirmemiş olanlardan ayrılmaya başladığını ortaya koydu.

EN RİSKLİ GRUPLARI AÇIKLADILAR

Temel ve ileri düzey günlük görevleri yerine getirme becerilerindeki farklılıklar, felçten iki ila üç yıl önce ortaya çıktı. Kadınlar, daha az akademik niteliklere sahip kişiler ve Alzheimer hastalığı ile ilişkili bir gene sahip olanlar en riskli grup olarak öne çıktı.

İnme kurbanlarının performansı olaydan sonra daha hızlı bir şekilde düşmeye devam etti.

Dr Alis Heshmatollah şunları söyledi: “Bulgularımız, gelecekteki inme hastalarının olaydan 10 yıl öncesine kadar kontrollerden sapmaya başladığını gösterdi, bu da bilişsel ve işlevsel gerileme olan bireylerin daha yüksek inme riski altında olduğunu ve olası adaylar olduklarını düşündürdü.”

Dr Heshmatullah bulguların ayrıca beyinde yıllar öncesinden zararlı fiziksel değişikliklerin meydana geldiğini gösterdiğini söyledi: “İnme öncesi biliş ve günlük işlevsellikteki hızlanan düşüş, gelecekte felç geçirecek olan bireylerin, akut olaydan yıllar önce, serebral küçük damar hastalığı, nörodejenerasyon ve iltihaplanma gibi intraserebral hasar birikmesinden muzdarip olduğunu göstermekte” diye ekledi.

Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 100.000 kişi felç geçiriyor.

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