Felipe Melo’dan Alex mesajı: Sene sonu maç yapalım

Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Türkiye’yi derinden etkileyen deprem sonrası futbol camiasının önemli isimleri tek yürek oldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Beşiktaş forması giyen Josef de Souza ve daha önce Türkiye’de birçok takımın formasını terleten ve Türk vatandaşı olan Mert Nobre, Socrates Dergi’nin sosyal medya hesabında depremzedelere yardım toplamak amacıyla canlı yayın yaptı.

Canlı yayına; Elano Blumer, Roberto Carlos, Mousa Sow, Bobo, Luciano, Gustavo Henrique, Andre Santos, Mehmet Aurelio, Ivan de Souza, Willian Arao, Holosko, Adriano Correia ve Beto katıldı. Alex de Souza, Taffarel, Zico, Alex Teixeira, Willian, Felipe Melo ve Philippe Coutinho ise gönderdikleri videolarla destek oldular.

MELO’DAN TAM DESTEK

Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen Felipe Melo şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray’ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm.

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‘ALEX HERKESİN İDOLÜ’

“Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik.

‘ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM’

“Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye’yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım.”