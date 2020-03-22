Fellaini Çin’de corona virüsüne yakalandı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını futbolcuları da bulaşmaya devam ediyor. Dün Juventus’un Arjantinli golcüsü Dybala’nın testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de Fellaini’nin bu virüse yakalandığı duyuruldu.

Kariyerine Çin’in Shandong Luneng Taishan takımında devam eden Marouane Fellaini’nin corona virüs testi pozitif çıktı.

32 yaşındaki Fellaini, 20 Mart’ta sezon hazırlıklarına başlamak üzere Çin’e dönmüş ve havalimanında kontrolleri yapıldıktan sonra 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yıldız ismin ülkeye girerken verdiği testin pozitif çıktığı belirtildi.

Belçikalı oyuncu böylece corona virüs salgınının başladığı Çin’de enfekte olan ilk futbolcu oldu. Daha önce Premier Lig’de Everton ve Manchester United forması giyen Fellaini 2019 yılından bu yana Shandong Luneng forması giyiyordu.