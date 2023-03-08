Feminist Gece Yürüyüşü’nde ‘Hükümet istifa’ sloganları

İstanbul’da bu yıl, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 21’incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya geldi.

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararının ardından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’nin birçok noktası, polis bariyerleri ile çevrildi.

Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarının kapatılmasına karşın kadınlar, otopark önünde bir araya geldi. Eylemde “Hükümet istifa” ve “Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “İnadına özgürlük” sloganları atıldı.

KAFTANCIOĞLU: TEK ADAMA KARŞI ÇOK KADIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yürüyüşle ilgili yaptığı paylaşımda “14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart’ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın!” ifadelerini kullandı.





