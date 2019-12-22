Fenerbahçe 3 – Beşiktaş 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 3-1 yendi.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 90+1 Zanka), Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 86 Tolgay Arslan), Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 63 Nkoudou), Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby (Dk. 46 Ljajic), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 87 Umut Nayir)

Goller: Dk. 23 Kruse (Penaltıdan), Dk. 32 Ozan Tufan, Dk. 58 Muric (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lens, Dk. 33 Caner Erkin, Dk. 77 Elneny (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 79 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

2. dakikada sağdan Isla’nın ceza yayına pasında topla buluşan Tolga Ciğerci’nin sol ayağıyla uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo’nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho’dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho’nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kruse, topu ve kaleci Karius’u ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

45+5. dakikada Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Caner Erkin’in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Hutchinson’ın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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48. dakikada Caner Erkin’in rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında Elneny’nin kafa şutu sonrası top üstten dışarı gitti.

54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Jailson’un hatasıyla topla buluştu. Burak’ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

58. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2’ye yükseltti. Ceza sahası önüne kadar topla hareketlenen Deniz Türüç, pasını sağdan bindiren Isla’ya gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla’nın yerden ortasına ön direkte ayak koyan Muric’in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

67. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kruse’nin ara pasında altıpasta hareketlenen Muric’in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Kruse’nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Tolga Ciğerci’nin plasesinde, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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Fenerbahçe 3 – 1 Beşiktaş Ersun Yanal Ve Emre Belezoğlu Basın Toplantısı Düzenledi!

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Derbi maçın ardından

– Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:

– “Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek.” dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 3-1 yendiği derbi maç sonrası düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Ersun Yanal’ın yanında takım kaptanı Emre Belözoğlu ile sportif direktör Damien Comolli de katıldı.

Ersun Yanal, basın toplantısına, “Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadarki birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil.” sözleriyle başladı.

Emre Belözoğlu’nun 1 haftadır sakatlık yaşadığını anlatan Ersun Yanal, “Bu problemle 1 haftadır uğraşıyoruz. En son denedi, baktı, olmadı. Sağolsun bizi kırmadığı için, yola çıktığımız günden bu yana asla bizimle problemi olmadı. Büyük destek verdi. Karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın. Bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin.” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli teknik adam, daha kapsamlı bir açıklamayı hafta içi düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını dile getirdi.

Yanal, derbi maçla ilgili olarak, “İyi bir oyun oldu. Kaybettiğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Bugün de o farkı ortaya koyduk. Birçok oyuncumuz mevki problemi yaşasa da elinden geleni yaptı. Beşiktaş’a da başarılar diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı ve soru kabul etmedi.

Öte yandan, maç sonrası yayıncı kuruluşa, “Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Hafta içinde bir basın açıklaması yapacağım.” şeklinde konuşan Yanal’ın, kaptan Emre Belözoğlu ile tartışma yaşadığı ve istifa kararı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Derbi maçın ardından

– Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

“Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik”

– “6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı. Bununla beraber, takım organizasyonlarında dağınıklığın, kopuklukların olduğu oyunu dengede götüremezsin”

Fenerbahçe 3 – 1 Beşiktaş Abdullah Avcı, Basın Toplantısı Düzenledi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 3-1 kaybettikleri derbi maçta oyun disiplinini sağlayamadıklarını ve bazı oyuncuların bireysel performansının yeterli olmadığını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda üst üste goller yediklerini ama uzatmadaki golle skora ortak olma fırsatı yakaladıklarını belirterek, “Kaçırdığımız pozisyonlar var. Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı. Oyunu çevirecek durumunuzun olması lazım. Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik.” dedi.

Kendileri açısından olumsuz bir günün yaşandığını vurgulayan Avcı, “Bir maçımız kaldı. Lig dalgalı gidiyor. Gençlerbirliği maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp, 30 puanı bulmak istiyoruz.” diye konuştu.

Derbi maçta kaotik bir futbolun oynandığını savunan Avcı, “Karışık bir oyun yaşadık. 6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı. Bununla beraber, takım organizasyonlarında dağınıklığın, kopuklukların olduğu oyunu dengede götüremezsin. Kalitenin olmadığı oyunu rakip kazandı.” ifadelerini kullandı.

– “Bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor”

Serdar Aziz’in Domagoj Vida’ya yaptığı hareket sonrası diğer oyuncuların hakeme fazla itiraz etmediğinin hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi:

“Takımdaşlık, beraber mücadele etmek, beraber itiraz etmek, beraber savunma yapmak önemli. Türkiye’de bunun algısı farklı. Bu rakibe veya hakeme baskı yapmak olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. Dört göz var, bir de VAR devrede. Vida’ya yapılan penaltıysa, buna itiraz etmesi, diğer arkadaşlarının da destek vermesi gerekiyor. Belki hakem VAR’a gidecek. İyi bir takım olmak her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor. Nasıl maç kazanırken enerjimiz yüksekse, kaybettiğimizde de bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor.”

Takımda söylendiği gibi bu tür bir olumsuzluğun olmadığını kaydeden Avcı, “Geriye düşmek oyuncuları demoralize eötmiş olabilir.” açıklamasını yaptı.

Devre arasında takımda büyük bir değişimin olup olmayacağı sorusuna Avcı, “Büyük değişimleri bugün hiçbir kulüp yapamaz. Mevcuttakini daha iyi hale nasıl getirebiliriz, buna bakacağız. Altı maç üst üste kazanmış bir takım var. Cuma akşamı 30 puana ulaşıp, herkesin birbirine kaybettiği bir ligde nasıl daha iyi olacağımıza bakacağız.” yanıtını verdi.

Avcı, Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Atiba Hutchinson’ın ise performansıyla, üstlendiği sorumlulukla örnek alınması gereken bir isim olduğunu sözlerine ekledi.

Derbi maçın ardından

– Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan:

“İnşallah biz şampiyon olacağız”

– Sarı-lacivertli oyuncu Vedat Muric:

“Attığım golden ziyade bu maçı kazanmak çok önemliydi”

– Max Kruse:

“Gol attım ve çok mutluyum ama en önemlisi bu derbiden galibiyetle ayrıldık”

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig’de Beşiktaş’ı 3-1 yendikleri derbiyi iyi bir futbolla kazandıklarını belirterek, bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcular Ozan Tufan, Vedat Muric ve Max Kruse, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Çok güzel bir atmosferde Beşiktaş’a karşı oynadıklarını belirten Ozan Tufan, “Derbiden galip ayrılıyoruz, çok mutluyuz. Attığım golde, pozisyonun öncesine bakmak gerek. Gustavo’nun baskısına, ikili baskımıza bakmak gerek. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa, her zaman en iyi seviyelerde olur. Hem Vedat (Muric) hem de ben güzel goller attık. Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanması. İnşallah biz şampiyon olacağız.” ifadelerini kullandı.

– Muric: “Bu maçı kazanmak çok önemliydi”

Derbide takımının üçüncü golünü kaydeden Vedat Muric, zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Rakiplerimize karşı burada mağlubiyet yaşamadık ve bunun bilincindeydik. Taraftarımız muhteşemdi. 90 dakika boyunca, zaman zaman baskı görmemize rağmen, bizi desteklediler. Çok iyi mücadele ettik. Attığım golden ziyade bu maçı kazanmak çok önemliydi. Mutluyuz. Önümüzde devre arası öncesi son bir 3 puan kaldı. İnşallah Rize’den de o 3 puanı alıp, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Her maça aynı şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Bazen aşırı konsantrasyon negatif etki oluşturabiliyor. Tüm rakiplere saygım var. Skora katkı sağlarsam, daha da mutlu oluyorum.”

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse ise, “Derbiler, normal maçlardan daha farklı oluyor. Taraftarlarımızın tabii ki galibiyet beklentisi var. Gol attım ve çok mutluyum ama en önemlisi bu derbiden galibiyetle ayrıldık.” şeklinde konuştu.

Derbi maçın ardından

– Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius:

“Fenerbahçe savaştı, biz yeteri kadar savaşmadık”

– Siyah-beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson:

“Bunun altından kalkabilecek bir takımız”

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 3-1 yenildikleri derbide yeteri kadar mücadele etmediklerini ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı futbolculardan Loris Karius ve Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karius, “Genel olarak şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe savaştı, biz yeteri kadar savaşmadık. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermediğinizde, kazanma şansınız yok. Neden savaşamadığımızı anlayamıyorum.” dedi.

Takımın öz güven sorunu yaşadığını aktaran Alman file bekçisi, “Öz güvenimiz yeteri kadar yüksek değildi. Uzun toplar tabii ki bazen işe yarar, bazen onları kullanırsınız ama bizim ortaya koyabilecek bir kalitemiz var. Oyunun büyük bölümünde sadece uzun toplarla oynadık. Böyle olunca da Fenerbahçe açısından işler oldukça kolaylaştı ve maçı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

– Hutchinson: “Bunun altından kalkabilecek bir takımız”

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, derbide işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu maçla ilgili planımız, yüksek tempoda oynamaktı. İlk 15 dakikada maça bir türlü giremedik. Rakip baskı yapıp, erken bir penaltıyla öne geçti. Ardından ikinci golü buldular. Biz ilk yarının son dakikasında bir gol bulduk. İkinci yarıda daha canlı gözüken taraf bizdik. İkinci golü bulamadık. Bu sırada üçüncü golü attılar. Sonra işler iyice zorlaştı. Devre arasından önce oynayacağımız bir maç daha var. Karakter koyabilecek ve bunun altından kalkabilecek bir takımız.” şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu, Vida’nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, “Bununla ilgili konuşmam mümkün değil. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bazen işler lehinize dönmüyor, saha içindeki durumlar sinir bozucu olabiliyor. Şu an bu maç bitti. Yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça hazırlanmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Derbi maçın ardından

– Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:

– “Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar inanıyoruz. Şans biraz yanımızda olursa, maçlar da bu şekilde iyi yönetilirse, Fenerbahçe’nin önünün açık olduğunu düşünüyorum”

– “(Zorlu Center’daki görüşme) Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık”

– “(Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması) O sıcak paraya Fenerbahçe’nin ihtiyacı var. Şunu bilin, imzalayan kulüpler de şimdiden sıkıntıya girdiler zaten”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takıma ve teknik direktörlerine inandıklarını söyledi.

Ülker Stadı’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 3-1 yendiği derbi maçın ardından konuşan Ali Koç, iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Koç, “Kazanan taraf biz olduk. Kazasız belasız maç bitti. İhtiyacımız olan 3 puandı. Bunun daha kıymetli olması için haftaya da kazanmamız lazım. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar inanıyoruz. Şans biraz yanımızda olursa, maçlar da bu şekilde iyi yönetilirse, Fenerbahçe’nin önünün açık olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar kötü olduğunda, hayal ürünü haberlerin çoğaldığını dile getiren Ali Koç, “Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha fazla komplo üretiliyor. Sosyal medyaya baksan bir türlü, ana akım medyaya baksan bir türlü. Hafta içi Obradovic ile ilgili bir sürü şey söylendi. Spekülasyonlar bitti derken, bugün de ‘Ersun (Yanal) hoca istifa edecek.’ diyorsunuz, ‘Kaptan kavga etti.’ diyorsunuz. Hangi birine cevap verelim. Bazı kanallar, bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar, yoğun mesai harcamaktadırlar.” diye konuştu.

Fenerbahçe’de çok fazla problemle uğraşdıklarını vurgulayan başkan Koç, harcama limiti tartışmalarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adam televizyon programında, ‘Fenerbahçe federasyonla konuştu, 30’dan 40’a çıktı, sonra düştü.’ diyor. Böyle töhmet altında bırakmak ayıptır. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) rica ediyorum, açıklama yapsınlar. Bizim harcama limitinin yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılması talebimiz oldu mu?Görüşen kulüpler varsa, onu da açıklayın. Derbi sonrası keyfini yaşamamız gerekirken, iş bu noktaya geliyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışıyorsunuz.”

Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal’ı tüm eleştirilere rağmen hafta boyunca iyi çalıştığı için tebrik ederek, “Bakın arkadaşlar, biz bir şey yaparsak açık yaparız. Bari bunu anlamış olun. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz. Açık açık söylüyoruz. Dolaylı bir şey söylemiyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffafız. Biz daha lisans kuruluyla toplanmadan açıklama yapılmıştı.” şeklinde konuştu.

– “Biz oraya sanki bavulla girdik”

Zorlu Center’da gerçekleştirilen ve basına yansıması sonrası spekülasyonlara neden olan toplantıyla ilgili Ali Koç, “Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. ‘Bu bir tesadüf müdür?’ dedik. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı Riva’da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center’da yapıldı. Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık.” açıklamasını yaptı.

– “Sözleşmenin detaylarında gizlilik var”

Ali Koç, Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdürdükleri yapılandırma anlaşmasıyla ilgili ayrıntı veremeyeceğini dile getirdi.

Hazırlanan sözleşmeyi resmileştirebilmek için genel kurula gitmeleri gerekeceğinin altını çizen sarı-lacivertli kulübün başkanı, “Sözleşmenin detaylarında gizlilik var. Bu sözleşmenin şartları öyle ki biz genel kurula gitmeden bunu imzalayamayız. O sıcak paraya Fenerbahçe’nin ihtiyacı var. Buraya kadar anca getirebildik. Şunu bilin, imzalayan kulüpler de şimdiden sıkıntıya girdiler zaten.” değerlendirmesinde bulundu.

Tribünlerde yaşanan küfür olaylarının galibiyete gölge düşürdüğünü de belirten Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Zaman zaman derbilerde olur, içimizi boşaltırız. Ancak maçta galibiz, futbolcular arasında olayı gerektirecek bir unsur yok, buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın (Ahmet Nur) Çebi’ye ilettim. Belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama doğruyu da eğriyi de söylemekle yükümlüyüm. Siz olmasanız belki burada olmazdık ama bu bize yakışmadı. Hem ceza da yiyeceğiz. SMS’le para topladığımız şu ortamda ciddi rakamlar. Bir sürü kişi koltuğunu devretmek zorunda kalacak. Türk futboluna da bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışların. Başka tribünlere gittiğimizde ve bize böyle davranıldığında ne kadar rahatsız oluyorsak, kendi tribünlerimizde de hassas olmalıyız.”

Ali Koç, stattan ayrılırken otoparkta teknik direktör Ersun Yanal’ın aracına kadar gitti ve tecrübeli teknik adamla tokalaşarak kendisini uğurladı.

Derbi maçın ardından

– Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç:

“3 puan aldığımız için çok mutluyuz”

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Süper Lig’in 16. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş’ı 3-1 yenmeleri nedeniyle sevinçli olduklarını kaydetti.

Ülker Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, “3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Her şeyden önemli bir galibiyetti. Müthiş taraftarımızla beraber 3 puanı aldık. Türkiye’de kolay maç yok. Bunu geçen hafta da gördük. Büyük takımlar geçen hafta kazanamadı.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu dile getiren Deniz, “Uzun bir maratondayız. Sakat, cezalı veya formsuz oyuncular oluyor. Sağ kanatta veya forvette, hoca nerede oynatırsa, nerede görev verirse, bu güzel kulüp için oynamaya hazırım.” diye konuştu.

Büyük takımda oynamanın kolay olmadığını aktaran Deniz, “Uyum sürecimi çabuk atlattığımı düşünüyorum. Ersun (Yanal) hocamla da geçen hafta konuştum. Bana güvendiğini gösterdi. Bu büyük aile için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Kayseri’de en çok 10 numara pozisyonun oynadım. Ben sahada olduğum sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş’tan hakem kararlarına tepki

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, “Bu düzen böyle sürmeyecek!” yazısı yer aldı.

Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki derbi serisi sürdü

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki yaklaşık 15 yıllık yenilmezlik serisini devam ettirdi

-Fenerbahçe, rakibi karşısında Kadıköy’deki son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı

Süper Lig’in 16. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş’ı ağırlayanFenerbahçe, aldığı 3-1’lik galibiyetle rakibi karşısında Kadıköy’deki yaklaşık 15 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ülker Stadı’nda oynanan derbiyi kazanan Fenerbahçe, en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı son yıllarda iç sahadaki ciddi üstünlüğünü devam ettirdi.

Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önündeki 18 derbide de siyah-beyazlılara galibiyet şansı tanımadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 11’ini kazanırken, 7’sinde berabere kaldı.

– Fenerbahçe – Beşiktaş rekabetinde son 18 maç

Beşiktaş’a yaklaşık 15 yıldır Kadıköy’de yenilmeyen Fenerbahçe’nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 18 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Kulvar Skor 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1 3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen) 24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1 22 Aralık 2019 Süper Lig 3-1

– Galatasaray’a da 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray’a karşı ise Kadıköy’de 20 yıldır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999’da 2-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, ardından rakibiyle Kadıköy’de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldı

– Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek bir hafta sonra tekrar 3 puanla tanıştı

– Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasındaki derbide Beşiktaş’ı 3-1 yenerek bir hafta sonra tekrar 3 puan kazandı.

Ülker Stadı’ndaki derbide Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muric attı. Beşiktaş’ın tek golü ise Atiba Hutchinson’dan geldi.

Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor’a 3-1 kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, derbide istediğini aldı.

Demir Grup Sivasspor’un puan kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, 28 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Fenerbahçe, Sivasspor’la olan puan farkını da 6’ya düşürdü.

– Fenerbahçe, VAR’la penaltı kazandı

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında VAR kararıyla penaltı kazandı.

Luiz Gustavo’nun ortasında Beşiktaşlı Pedro Rebocho topa koluyla müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda devam kararı verdi. Yaklaşık 1 dakika sonra oyun durunca Çakır, VAR’dan gelen tavsiyeyle pozisyonu izleme kararı aldı.

Pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceleyen Çakır, penaltı kararı verdi ve Fenerbahçe Max Kruse’nin golüyle 1-0 öne geçti.

– Max Kruse derbide golünü attı

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbide takımının ilk golüne imza attı.

Bu sezon performansıyla eleştirilen Kruse, 23. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Kruse, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 13. maçında 2. golünü kaydetti.

– Kruse, Sadık Çiftpınar’ı unutmadı

Fenerbahçe’de Max Kruse, attığı golü geçen hafta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan Sadık Çiftpınar’a armağan etti.

Alman futbolcu, kaydettiği penaltı golünden sonra yedek kulübesine gelerek arkadaşlarından Sadık Çiftpınar’ın 18 numaralı forması aldı. Kruse, Sadık’ın formasını tribünlere göndererek takım arkadaşına jest yaptı.

– Ozan Tufan’dan şık gol

Derbide sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, şık bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Ozan Tufan, rakibinden kaptığı topu biraz sürdükten sonra yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutla ağlara gönderdi.

Ozan, bu sezon ise Süper Lig’de ikinci golünü kaydetti.

– Muric’ten 10. gol

Fenerbahçe’nin Kosovalı santrforu Vedat Muric, Süper Lig’de bu sezon 10. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin en golcüsü olan Muric, derbiyi de boş geçmedi. Beşiktaş filelerini 58. dakikada havalandırarak takımının 3. golünü kaydeden Kosovalı santrfor, gol sayısını da bu sezon 10’a yükseltti.

– Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon Süper Lig’de 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serdar, 17. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

– Kadıköy’de 6. penaltı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de oynadığı 8. maçında 6. penaltısını kazandı.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3, 11. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında ise 2 penaltı vuruşu kullanmıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de ilk yarı penaltı vuruşu kullanmaya hak kazandı. Bu sezon Kadıköy’deki 6 penaltıyı da ilk yarıda kazanan sarı-lacivertliler, aynı kaleye kullandığı vuruşların 5’ini gole çevirdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon geride kalan 16 haftada ise toplam 7 kez penaltı noktasına gitti ve 5’inde golü buldu.

– Seyirci sayısı 44 bin 526

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 44 bin 526 taraftar tribünden izledi.

Ülker Stadı’nda tribünlerin tamamı dolarken, müsabakayı 42 bin 358 Fenerbahçe taraftarı, 2 bin 168 Beşiktaş taraftarı takip etti.

Derbi maçtan notlar

– Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’deki Beşiktaş derbisinin ilk 11’inde geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı

– Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maça kısa bir süre kala kadrodan çıkarıldı

– Sarı-lacivertli takımda stoperde Serdar Aziz’in yanında Jailson forma giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş derbisinde, ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı’nda oynanan derbi maçta Yanal, geçen hafta Demir Grup Sivasspor’a 3-1 kaybettikleri maçın ilk 11’inde zorunlu değişiklikler yaptı.

Yanal, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Sadık Çiftpınar’ı kadroya alamadı. Bu isimlerin yerine sarı-lacivertlilerde Jailson Marques Siqueira, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc da derbi kadrosunda yer almadı.

Kalede Altay Bayındır’la maça başlayan Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar’dan kurdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo ve Ozan Tufan’a şans veren Yanal, kanatlarda Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci’yi görevlendirdi. Fenerbahçe’de santrfor arkasında Max Kruse, ileri uçta ise Vedat Muric forma giydi.

– Emre Belözoğlu şoku

Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maça kısa bir süre kala kadrodan çıkarıldı.

Sağ kasığında ağrı hisseden Emre’nin tedbir amaçlı derbi maçta kadroya alınmadığı öğrenildi.

– Jailson stoperde

Fenerbahçe’de stoperde Serdar Aziz’in yanında asıl mevkisi orta saha olan Jailson forma giydi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar’ın sakatlığından sonra bu bölgede forma giyebilecek isimler arasında Fransız stoper Adil Rami ile Danimarkalı stoper Zanka’yı yedek bıraktı.

Jailson, Süper Lig’de 8 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Serdar Aziz ve Jailson ise ilk kez birlikte stoperde maça başladı.

– Kanatlarda tercih Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci

Fenerbahçe’de kanatlarda Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi.

Garry Rodrigues ve Victor Moses’in yokluğunda Yanal, sağ kanatta Deniz’i, sol kanatta ise Tolga’yı görevlendirdi.

– Derbide kaptan Ozan Tufan

Fenerbahçe’de derbi maçta kaptan olarak sahaya Ozan Tufan çıktı.

Takımın kaptanları Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda Ozan Tufan, derbide kaptanlık pazubendini koluna taktı.

– Şenol Güneş tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi için Kadıköy’e geldi.

Şenol Güneş, karşılaşmaya kısa bir süre kala Ülker Stadı’na geldi ve maçı tribünden takip etti.

– Van Persie derbiyi izledi

Fenerbahçe’nin eski Hollandalı yıldızı Robin van Persie, derbiyi tribünden izledi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Hollandalı futbolcu sarı-lacivertli takıma tribünden destek oldu.

– Derbiye ilgi büyük

Fenerbahçeli taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi.

Ülker Stadı tamamen dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar sezonun Kadıköy’deki ilk derbisinde takımlarına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında ise maraton üst tribününde üzerinde “Sarı Kanaryalar” yazan dev Fenerbahçe bayrağı açtı.

Derbi maçtan notlar

– Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre derbi mücadelesine tek değişiklikle çıktı

– Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Adem Ljajic’i yedeğe çekip, Jeremain Lens’e ilk 11’de şans verdi

– Sakatlıkları geçen N’Koudou ile Ruiz, yedekler arasında yer aldı

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre derbi mücadelesinde tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezonun eleştirilen ismi Adem Ljajic’i yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncunun yerine Jeremain Lens’i ilk 11’de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Loris Karius korurken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Pedro Rebocho’dan oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ve Muhammet Elneny görev aldı. Lens orta sahanın sağında, Caner Erkin ise solunda oynadı. Abdoulay Diaby, hücuma dönük orta saha görevi yaparken, Burak Yılmaz derbi maçta gol aradı.

– Lens, 5 maç sonra ilk 11’de

Ljajic’in yerine ilk 11’de görev alan Lens, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.

Son olarak Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Lens, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Lens, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

– Avcı’nın ilk heyecanı

Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Kadıköy’de ilk kez saha kenarında yer aldı.

Medipol Başakşehir’in başında yıllarca Ülker Stadı’nda takımını yöneten Avcı, Beşiktaş’ın başında bunu ilk kez yaşadı.

– Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby de ilk kez

Derbi maçta ilk 11’de görev alan Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında oynadı.

Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında Beşiktaş’a transfer oldu. Geçen sezonun başında kadroya dahil edilen Roco ise söz konusu dönemdeki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.

– N’Koudou ve Ruiz yedekler arasında

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Georges-Kevin N’Koudou ile Victor Ruiz, yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş’ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Necip Uysal yedek soyundu.

– Ahmet Nur Çebi, takımı yine yalnız bırakmadı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesi öncesi de teknik heyet ve oyuncularla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi.

Oyunculara moral veren Çebi, kafileyi Ülker Stadı’na uğurladı.

Siyah-beyazlı bazı taraftarlar da tesislere giderek zorlu maç öncesi oyunculara destek verdi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Taraftarlar, Ülker Stadı’na toplu halde getirildi. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüslerden birinin camlarının kırıldığı görüldü. Emniyet güçleri, 4 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı.

– Fenerbahçeli taraftarlardan Caner Erkin’e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Caner’e yönelik toplu halde küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına destek verdi.

İki takım oyuncuları, seremoniye “Uyuma-Uyuşturucu ile mücadele uygulaması” yazılı pankartla çıktı.

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