Fenerbahçe 7 milyon euroya transfer etti! yeni transfer İstanbul’a geliyor

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK ve Ümraniyespor galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe’de transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus’un çok istediği sol bek konusunda son aşamaya geldi.

SAMET AKAYADIN İMZALADI

Fenerbahçe transfer döneminde kadrosunu Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ile güçlendirmişti. Adana Demirspor’daki çıkışıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Samet Akaydın’ı kadrosuna katan Fenerbahçe 28 yaşındaki stoperle 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BRUMA KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu. Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı. Futbolcu, kiralık olarak bir takıma gidecek, bu sayede tekrar futbola dönecek. Bruma’nın Karagümrük’e kiralık gitmesi beklenirken, bu şekilde bonservisiyle satılabilecek.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano’nun haberine göre Fenerbahçe Parma’dan Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, 7 milyon euro karşılığında Parma ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı sol bek Oosterwolde’nin sağlık kontrolleri için Türkiye’ye geleceği de belirtildi.