Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Alaturka Online
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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

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