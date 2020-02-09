Fenerbahçe Alanyaspor maçı için spor yazarları ne dedi?

Şansal Büyüka – Milliyet

Fenerbahçe “bal yapmayan arı“ gibi… Bir saniye durmadan “vızır vızır“ çalışıyor, daldan dala konuyor, dolaşıyor… Ama bakıyorsunuz kovanda bal yok… O zaman ne değeri kaldı bu kadar çalışmanın, bu kadar kendini parçalamanın… Her maç aynı senaryo; Oyun üstünlüğü dahil, herşey Fenerbahçe‘nin… Ama sonuç, skorboard Fenerbahçe‘nin olmadıktan sonra bu üstünlüğün değeri de kalmıyor, karşılığı da olmuyor…Ama sahada yeterli olan sadece oyun mu? Görüyoruz ki değil… Özellikle bu sezon sonuca maçı oynayan iki takımdan çok daha fazla etki edenler, katkı sağlayanlar var…