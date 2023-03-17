Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 19 Mart Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Sevilla ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.