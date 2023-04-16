Fenerbahçe – Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Çok kötü, inanılmaz bir karar!

Deniz Çoban: Burada izdüşümü sanki içeride gibi değil mi?

Seçim Demirel: İşte çizgiler, sınırladıkları alana dahildir ya bu çizgi üzerindeyse zaten penaltı olması gerekiyor. Ama bu açıdan içeride ya da dışarıda yorumu yapmak çok doğru değil.

Deniz Çoban: Yanıltır bizi değil mi? Ama bu açıdan fikrimi sorarsanız içeride olma olasılığı çok yüksek.