Fenerbahçe – Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Çok kötü, inanılmaz bir karar!

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ankaragücü’nü son dakikalarda gerçekleştirdiği geri dönüş ile 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan’ın kararları büyük tepki çekti. İlk yarının sonunda Fenerbahçe cephesinden, maç sonunda ise Ankaragücü cephesinden yoğun tepki vardı.
FENERBAHÇE KADROSUNDA 5 FARKLI İSİM
Ankaragücü karşısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir önceki hafta oynanan Fatih Karagümrük müsabakasına göre 5 farklı oyuncusunu sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Osayi -Samuel’e forma şansı tanıyan Jesus, sakatlığı bulunan kaleci Altay’ın yerine ise İrfan Can Eğribayat’ı kadroya aldı. Orta sahada ise Karagümrük maçında oynayan İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Emre Mor’un yerine Arda Güler, Miha Zajc ve Diego Rossi’ye görev verdi.
Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü karşısındaki 11’i şu şekildeydi:
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Arda Güler, İsmail Yüksek, Zajc, Rossi, Serdar Dursun ve Valencia.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ 11’DE
Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, ilk kez bir lig maçına Sarı-Lacivertli formayla 11’de başladı. Altay Bayındır’ın belindeki rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından İrfan Can Eğribayat’ın oynayacağı açıklanmıştı.
MKE Ankaragücü karşısında 90 dakika boyunca forma giyen İrfan Can, kalesinde 1 gol gördü.
LİGDE 27. GOLÜNÜ ATTI
Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının ilk golünü kaydetti. 84. dakikada Alioski’nin ortasında İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde Hanousek tarafından düşürülürken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Valencia, topu kaleci Gökhan’ın solundan ağlara gönderdi. Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, MKE Ankaragücü ağlarına attığı golle, gol sayısını 27’ye yükseltti.
Bu sezon 24 lig maçında 27 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
İLK YARI SONUNDA FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERDEN ATİLLA KARAOĞLAN’A TEPKİ
Fenerbahçe – MKE Ankaragücü müsabakasında tansiyon yükseldi. İlk yarının son anlarında İsmail Yüksek’in gördüğü sarı kart sonrası tribünler hakem Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi. Hakem Atilla Karaoğlan’ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte gerginlik iyice tırmandı ve sarı-lacivertli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına geldi. Hakem triosunun soyunma odasına girmesine engel olan Baki ve Ketenci, tepkilerini sürdürdü.
Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı ve hakem üçlüsü soyunma odasına gitti.
HÜSEYİN AYTEKİN: BİR SİNEMA FİLMİ OYNANIYOR
Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, hakem kararları ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösterdi.
Stadyum önünde açıklamalarda bulunan Aytekin, “Türk futbolu için kara gecelerden biri maalesef. Yaklaşık 24 saat önce rakip takımın yaptığı açıklamalar, bugün yine devre arasında, soyunma odasında, sahaya dönen bir hakemin rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle sahaya girip maçı yönetmeye başladığını gördük. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Böyle bir baskıyla dün yapılanlar, bugün saha içinde yapılanlar bu hakemlerin doğru maç yönetmesi, doğru karar vermesi mümkün değil. Sanki burada bir senaryo yazılmış, bir sinema filmi oynanıyor. Bazı takımlar da bu filmin zorunlu oyuncuları. Biz bu maça çıkmadan önce maçla ilgili, hakem hataları ile ilgili basın açıklamamızı daha 13.30’da hazırlayarak buraya geldik. Bu Türk futbolunun geldiği noktayı bize gösteriyor. Biz Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, Avrupa’da ilerlemesini istiyorsak bunu bu şekilde başaramayız. Türk futbolu Ankaragücü ile güzel, Anadolu takımlarıyla güzel. 3-4 takımın sürüklediği bir ligin kalitesini beklemek mümkün değil. Verilmeyen kartlar, aleyhimize verilen penaltı. Burada 2 bin kişi, çocuğunun rızkını harcayarak, deplasmana geliyor, takımını destekliyor. Yüz binlerce insan Ankara’da bu takımın arkasında, biz ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim için her puan altın değerinde. Başkanımız içeride rahatsızlandı, açıklama yapmaktan bıktı. Açıklama yapmakla da bir yere gidilmiyor. Bugün çok radikal, belli kararlar da alınabilirdi. O noktadaydık” ifadelerini kullandı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fenerbahçe – Ankaragücü maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe – Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları…
18. DAKİKADA MIHA ZAJC’IN EMRE KILINÇ’A FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Seçim Demirel: Şimdi burada Fenerbahçeli oyuncu, arkadan rakibinin topuğuna basıyor. Bir sarı kart gerekiyor fakat ben, burada hakemi çok eleştiremeyeceğim. Çünkü hakemin görmesi zor bir pozisyondu. Biz de tekrarlarını izleye izleye, yavaşlatarak görebildik. O yüzden hakemi çok eleştirmiyorum ama pozisyon, tabii ki bir sarı kartı gerektiren pozisyondu.
Bülent Yıldırım: Seçim Hocamın ifade ettiği gibi hakemin tespit etmesi oldukça zor bir pozisyon. Biz tabii DVD, değişik çekimler, açılar ile olanaklarımız yüksek.
Deniz Çoban: Hocam, hakem düdük çalıyor ama… Demek bir şey gördü ki düdük çalıyor.
Bülent Yıldırım: Kramponun ucu, şu anda Emre’nin tendonunda asılı kaldı. Pozisyon gereği bilek de hafif döndü. Orada yüklendi şimdi.
Bülent Yıldırım: Sonra da diğer ayağına basarak düşmek durumunda kaldı pozisyon gereği.
Bülent Yıldırım: Hakem; bunu görebilse, sarı kart verse saygı duyarım. Kaçırmış. Ancak DVD’den, ekrandan izlediğim zaman da sarı kartın daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Katılmakla birlikte size devam ettirse, “Bunu görmek çok kolay değildi” derim. Eğer bu basmayı görmediyse düdüğü de ezbere çalmış oluyor. Bence de bu pozisyonda sarı kart gerekir.
26. DAKİKADA DIEGO ROSSI’NİN STELIOS KITSIOU’YA FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Şimdi maç, 20 dakika oldukça tempolu başladı. Gol bulamadıktan sonra oyun sertleşmeye başladı. Hakem, bu stratejik yaklaşımı çözmekte güçlük çekti ve zorlanmaya başladı. Burada Rossi, arkadan Kitsiou’nun tendonuna… Kramponun dış yüzeyine bindi, arkadan bastı. Bu da oldukça kontrolsüz bir fauldür. Faulü de çaldı müsabakanın hakemi. Burada da bir sarı kartı kaçırmış oldu. Çok dar alanda, topla hiçbir ilgisi olmadan Kitsiou’nun sol tendonuna bir darbe göreceğiz. Düdüğe ilaveten sarı kart verilse daha doğru olurdu.
Seçim Demirel: Yine topla oynama niyetiyle mücadele ederken yapılan bir faul ve yandan ayağa bir basma var. Gerçekten yine hakemin de görmesi zor bir pozisyondu. Değerlendirmesi zordu. Hakem yine kaçırdı. Bir faul çaldı. Ne gördü de çaldı bilemiyorum ama şu basmayı zaten görse sarı kartını kullanırdı herhalde.
Deniz Çoban: “Görse sarı kartını kullanırdı” cümlesini kullanırsak bunu görmediyse zaten faule benzeyen başka bir şey yoktu bu pozisyonda. O zaman faulü ezbere çalıyor ben topu şuradan çıkartayım diye. Devam ettirse, “Bu; DVD’de görülüyor, görmedi” deriz. Ama “Bunu görse” dediğimiz zaman faulü de çalmaması lazım. Sarı kart olması gereken pozisyon.
45+1. DAKİKADA İSMAİL YÜKSEK’E GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Böyle bazı pozisyonları yorumlarken zorlanıyoruz. Hakemin o anda ne düşündüğünü, ne gördüğünü, neye düdük çalıp, neye sarı kart kullandığını anlamakta ve bunu ifade etmekte zorlanıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Pozisyona baktığımızda görüyoruz ki Fenerbahçeli oyuncu, topla oynamış. Hiçbir şekilde rakibine karşı bir müdahalesi yok ama niye sarı çıktı? Faul kararını, hadi yine destekleyebilirim ama sarı kartı gerektirecek hiçbir müdahale göremiyorum. Ne bir kontrolsüz hareket var, ne umut vadeden bir atak var, ne sportmenlik dışı bir hareket… Hiçbiri yok sarı kartı gerektirecek. Sadece en çok bir faulden bahsedebiliriz.
Deniz Çoban: Umut vadeden bir atak yok. Şu görüntü onu gösteriyor değil mi?
Seçim Demirel: Yok.
Bülent Yıldırım: Burada umut vadeden atak ihtimalini ortadan kaldıracak şey zaten Ali Sowe var sadece.
Bülent Yıldırım: Rakip yarı alanın ortasında bir hadiseden bahsediyoruz. Dolayısıyla umut vadeden bir durum yok.
Bülent Yıldırım: Şu ayağa dikkatinizi çekeceğim. Futbol oynanırken eğer sizin bu ayağınız kontrollü bir şekilde zemindeyse ve sağ ayağınızla da topa uzanıp hamlede bulunduysanız burada kontrolsüz bir şey de yok. Futbol böyle oynanır. Burada faul yok. Bence çok çok kötü bir sarı kart değerlendirmesi.
Deniz Çoban: Şimdi niye önemi var? Şöyle önemi var; Fenerbahçe’nin oyuna en iyi başlayan oyuncularından biri, en etkili bölgede oynuyor ve sarı kartı cebine koyduğu zaman ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ben, sarı kartı olduğu için oyundan çıktığını düşünüyorum.
62. DAKİKADA ARDA GÜLER’İN STELIOS KITSIOU’YA MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Faul var mı, sarı kart gerekir mi ve penaltı var mı, yok mu sorularını soracağımız bir pozisyon için hakem oyunu devam ettirmiş. Yani çok acı bir durum.
Seçim Demirel: Pozisyona çok yakın. Belki de yakın olduğu için değerlendiremedi, bilemiyorum. Bir defa Arda, topa doğru yükselirken kolunu yana doğru açıyor ve rakibinin yüzüne bir temas gerçekleşiyor. İhlal, tartışmasız var. Bununla birlikte de el, yüze geldiği için bir sarı kart olması gerekiyordu. Burada sadece benim yorumum pozisyonun içeride mi, dışarıda mı yani bir penaltı mı, değil mi kısmında… Faul net, sarı kart olmalıydı, oyunun devam etmesi kesinlikle yanlış.
Deniz Çoban: Burada elin açıldığını görüyoruz. Yani rakibe doğru gittiğini görüyoruz. Buradan faul ve sarı kart olduğunu net çözüyoruz.
Bülent Yıldırım: Burada yerde yatarken Kitsiou, kaşını tutuyor.
Deniz Çoban: Açılmış, evet.
Seçim Demirel: Kaşı açıldı, kanama oldu.
Deniz Çoban: Burada izdüşümü sanki içeride gibi değil mi?
Seçim Demirel: İşte çizgiler, sınırladıkları alana dahildir ya bu çizgi üzerindeyse zaten penaltı olması gerekiyor. Ama bu açıdan içeride ya da dışarıda yorumu yapmak çok doğru değil.
Deniz Çoban: Yanıltır bizi değil mi? Ama bu açıdan fikrimi sorarsanız içeride olma olasılığı çok yüksek.
Bülent Yıldırım: Sağ kol doğalken sol kol; araç olarak rakibin yüzünü aradı, buldu. Yani faul ve sarı kart konusunda hiçbir tereddüt yok.
Deniz Çoban: Ve bu açıdan bakarsak ben içeride olduğunu düşünüyorum.
Seçim Demirel: Sadece bu açı, o hissiyatı veriyor.
Bülent Yıldırım: Bu açıdan asla içeride veya dışarıda diyemeyiz ancak Deniz’in ifade ettiği Kitsiou’nun sol ayağı ve o dirsek temasının izdüşümü üç aşağı beş yukarı sanki çizgi üzerine denk geliyormuş izlenimi veriyor, doğru. Bu açı, bunu veriyor.
Bülent Yıldırım: Kolun gittiğini burada da gördük.
Deniz Çoban: Burada sarıdan daha çok kırmızı olur mu diye düşünülür ama bence olmaz yani oraya kadar gitmez.
Bülent Yıldırım: Buradan mesela… Elbette daha uzak bir açı bu açısal olarak. Buradan baktığınızda da bu temasın izdüşümünün dışarıda olma ihtimali daha kuvvetli görünüyor.
Deniz Çoban: Evet. Yani diğer açıya göre Kitsiou, biraz daha dışa doğru yatmış ve yattığın için kafasının izdüşümü ceza sahası dışında gibi gözüküyor.
Bülent Yıldırım: Akılda hiçbir şey kalmasın. Çünkü Video Hakem de emin olun bizim baktığımız gibi tek tek bu açıların tamamını kontrol etmiştir. Şimdi bu, ceza alanı ön çizgisi kamerası olaya kesinlik katabilecek en yakın…
Bülent Yıldırım: Normalde, prensipte ceza alanı ön çizgisi görüntünün tam ortasında.
Deniz Çoban: Şurada Kitsiou’nun kafasının çizgi dışında olduğu çok net belli oluyor değil mi?
Seçim Demirel: Evet.
Bülent Yıldırım: Evet.
Deniz Çoban: Kitsiou’nun kafası ceza sahasının dışında. Çünkü faul, temas kafasına olacağı için söylüyorum bunu.
Seçim Demirel: Şurada mesela dışarıda gibi görünüyor.
Deniz Çoban: Evet, dışarıda gibi…
Bülent Yıldırım: Bu da ceza alanı ön çizgisi kamerasının aşağıdaki hali.
Bülent Yıldırım: Burada da temas noktasının izdüşümü çizginin dışında izlenimi var bende.
Seçim Demirel: Evet, dışarıda.
Deniz Çoban: İçeride mi, dışarıda mı? Ben, daha çok dışarıda olduğuna ikna oldum.
Bülent Yıldırım: Biz, buna baktığımızda 1-2 açıda şüpheye düştüğümüzü ancak 1-2 açıda da bu temasın dışarıda olduğunu gördüğümüzü ifade ediyoruz. Peki, Video Hakem ne yapar? Video Hakem tekniğinde; bu temasın içeride olduğundan %100 emin olacak bir açısı olsa, kanıt olarak sunabileceği bir açı olsa bu pozisyona müdahale eder ve bu penaltının verilmesini, sarı kartın gösterilmesini sağlardı fikrindeyim. Burada elde böyle bir kanıt olmadığı için buna müdahale etme şansı görünmüyor. Hakem açısından kaçırılmış çok net bir faul ve sarı kart olduğu izlenimi bende kuvvetle muhtemel. Onu ifade etmeliyim.
Deniz Çoban: Seçim Hocam da aynı fikirde. Sarı kart, faul, dışarıda… Farklı bir şey söylemem mümkün değil. Hatta buradaki açıları gördükten sonra çok daha fazla emin oldum ama dün dediğiniz gibi Nelsson pozisyonunda, bugün bu pozisyonda… Top, yüksekten düşüyor. Hakem; “Aşağı bakarken yukarıyı kaçırıyor, yukarıya bakarken aşağıyı kaçırıyor” deme şansımız yok. En ideal yerde, en açık göreceği pozisyonda oyunu devam ettiriyor. Hiçbir şeye karar vermiyor.
Bülent Yıldırım: Oyun kuralları ne der? Hakem, bir karar verecek. Devam da bir karardır ancak onu da net bir şekilde ifade edecek. O da yok.
65. DAKİKADA ALI SOWE’UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Yine bu akşamın çok konuşulan pozisyonlarından biri…
Bülent Yıldırım: Akşamın güzel pozisyonlarından bir tanesiydi. Pas anında ofsayt yok.
Bülent Yıldırım: Yani Sowe da atletik olarak ne güzel süslemiş.
Bülent Yıldırım: Topa temas etti.
Bülent Yıldırım: Kaleci küçülmüş. Kayarak kontrolsüz gelmiyor. Ali Sowe, topa temas için sprinti atmış, ayağıyla dokunduktan sonra da kaçınılmaz bir kaleciye ivmesi devam ediyor ve bir temas gerçekleşiyor.
Bülent Yıldırım: Burada topa temas etti.
Bülent Yıldırım: İrfan Can Eğribayat’ın iki ayağı yerde.
Bülent Yıldırım: Ali Sowe, geldi. İrfan Can’a çarpacak. Kaçınılmaz bir temas.
Bülent Yıldırım: Üstüne de müthiş bir jimnastik hareketi.
Bülent Yıldırım: Uzaktan, yakından penaltıyla ilgisi yok. Burada gelip de çarpan Ali Sowe’dur. Pozisyonun devam kararı doğrudur.
Seçim Demirel: Burada kaleci, topla oynama niyetiyle hamlesini yapıyor. Ayaklar yerde, olduğu yerde de kalmış zaten. Hiçbir şekilde bir rakibine müdahalesi yok. Kısacası bir penaltıdan bahsedemeyiz burada.
Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Kalecinin oyuncuya bir hamlesi yok. Sabit kalıyor. Oyuncu geliyor, çarpışıp düşüyor.
84. DAKİKADA FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Maçı izlerken de çok şaşırdık zaten. Neye penaltı verildiğini anlamakta güçlük çektim.
Seçim Demirel: İrfan Can, arkadaki rakibinin farkında açıkçası. Onu görüyor, dönüp bir bakıyor.
Seçim Demirel: Sonra rakibinin önüne doğru geliyor ve rakibinin elini sırtında hisseder hissetmez kendini yere bıraktı.
Seçim Demirel: Hatta rakibi de ne olduğunu anlamadı ve onun üzerine düştü.
Seçim Demirel: Hiçbir şekilde etkili bir itme, kolların öne doğru uzaması yok burada. İhlali, penaltıyı gerektirecek… Defans oyuncusu ne ayaklarda ne ellerde, hiçbir müdahalesinde rakibine penaltıyı gerektirecek bir ihlalde bulunmuyor. Ben, penaltının son derece yanlış olduğunu ve hakemin inanılmaz bir hataya imza attığını düşünüyorum burada.
Seçim Demirel: Bir temas olduğu için VAR’ın buna karışması mümkün değil. Hakem, “Ben orada penaltı gördüm, itti” derse VAR hiçbir şey yapamaz, müdahil olamaz bu pozisyona.
Bülent Yıldırım: Diyalogu yönlendirecek zekada ve tecrübede bir Video Hakem, kuracağı sağlıklı iletişim ile bu durumu engelleyebilir fikrindeyim. Ancak yoruma açık, sübjektif bir konu olduğun ve hakem bir karar verdiğinde kolayına kaçılıyor genelde, müdahil olunmuyor.
Seçim Demirel: Bir temas var ya hocam, “İtti” diyebilir yani. Değil mi?
Deniz Çoban: Hareketi o zaten, “İtti” diyor.
Deniz Çoban: Ama burada da oyuncu geldiği zaman… Kaldırımda bile karşınıza birisi gelse sizi görmese böyle yaparsınız. Bu bir reflekstir.
Deniz Çoban: Bunu böyle açarsanız bu, faul olur.
Deniz Çoban: Oyuncu, hiç yapmıyor bunu. Böyle duruyor sadece.
Seçim Demirel: İrfan Can, rakibine doğru gitti zaten. Defans oyuncu ister istemez elini koydu. Onu hisseder hissetmez de bıraktı zaten kendini yere.
Bülent Yıldırım: Hanousek’e bakıp öyle geliyor.
Bülent Yıldırım: Önüne giriyor. Ondan sonra teması alıyor.
Bülent Yıldırım: Hatta Hanousek, o kadar boş bulunuyor ki aklına bile gelmiyor önüne doğru oyuncunun kendisini yere bırakacağı. Fiziki mücadele olmuyor, boş kalıyor ve düşüyor. Topun da oynanma şansı yok.
Seçim Demirel: İzah ederken bile zorlanıyoruz değil mi?
Bülent Yıldırım: Oyun kuralları 12. maddede dikkatsiz hareket olarak tarifi olan hiçbir etkili itme, ayağa basma, diz darbesi, topla oynama şansını kısıtlama görmüyorum. Bu, son derece hayali bir penaltı olmuş. Zahiri bir penaltı olmuş. Üzgünüm.
Deniz Çoban: Sarı kartı niye gösteriyor? Topsuz alanda itti diye gösteriyor herhalde değil mi? Normal bir ikili mücadelede bu sarı kart çıkmaz. Topsuz alan ihlali diye çıkarıyor sarı kartı da zannediyorsam. Kararını pekiştirmek için gösteriyor sarı kart. Çünkü yani penaltıyı çaldın, sarı kart niye?
Bülent Yıldırım: Hocam, beni tahrik etmeyiniz. Atilla Karaoğlan’ın topsuz alanda kaçırdığı ihlalleri sayarsam şimdi bitmez.
Bülent Yıldırım: Çok kötü bir penaltı. İnanılmaz bir penaltı kararı.
Deniz Çoban: Buradaki ilk sarı karta katılmam ben ama sonradan etrafını çevirerek itiraz ettikleri için Ankaragücü’nün kaptanına gösterdiği sarı karta itiraz edemiyorum.
Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Buradan penaltı çıkmaz. Hollandalı Danny’nin burada derste anlattığını örnek veriyorum ki, “Bazen masayı yumruklarsınız böyle penaltı nasıl verildi diye ama karışamazsınız” demişti. Ona çok güzel bir örnek bence bu. Video Yardımcı Hakem karışamaz.
Deniz Çoban: Maçın 1. dakikasından bu dakikaya kadar Atilla Karaoğlan, sahada tutarlı düdükler çalamadı. Bunun sebebinin de 7 haftada 6 tane maç alması, artık psikolojik olarak yıpranmanın eşiğine gelmesi, baskı çok fazla… Diğer taraftan geçen hafta da çok iyi maç yönetmemişti, SOS veriyordu performansı. Performans olarak bakıldığında da beklenen sonuç.
Bülent Yıldırım: Zayıf karnesini görürken yine şunu da ifade edelim üzülerek. Gerçekten canım yanıyor. Herkes, çok iyi olmak zorunda değil. Hakemler de öyle… Her hakem, çok iyi olmak zorunda değil. Her hakem iyi de olmak zorunda değil. Herkesin gidebileceği müsabakalar var. Tamam da kötü olmak için hep beraber, komple yarışıldı. Yani herkesin kötü olduğu bir şeyi nasıl tarif edeceğiz? Ben, zorlanıyorum yani. Başarısızlık konusunda ciddi rekabet var.