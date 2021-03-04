Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, takımının Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakemlerden dolayı 3 puanı kaçırdıklarını belirtti.

Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yüzde yüz 2 penaltımız vardı. Umarım arkadaşlar tekrarını seyredince haklılığımız oraya çıkacaktır. Zor şartlar altında bir mücadeleydi, bütün futbolcularımı yürekten kutluyorum. Hakemden dolayı 3 puanı burada bıraktık, bir puana razı olduk." dedi.

Kaleci Boffin'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunda saha içinde ve tribünde yaşananlarla ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, "Bütün takım yöneticilerini Antalya'da elimizden geldiğince iyi bir şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızın hepsi ciddi şekilde sinkaflı küfür altında kaldı. Kırmızı kart neden, onu da anlamak mümkün değil. Bu şartlar altında mücadelemize devam edeceğiz. Yönetici arkadaşları tanımıyorum, sol tarafımızdaydı. Ama hepsi ağır şekilde sinkaflı olarak küfretti." diye konuştu.

Antalyaspor'un ligde 12 maçtır yenilmemesine değinen Yılmaz, "İki kupa maçını da eklersek 14 maçtır yenilmiyoruz. Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ama olmadı. Elimizden geldiğince mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit askerlerin olduğunu ve bu nedenle futbol konuşmak istemediğini vurgulayarak, "Maalesef şehitlerimiz var dolayısıyla bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmak istemiyorum. Şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Ama bu dün akşam rakibimizin oynadığı maçta yaşanan bazı olaylar ve rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçlerle ilgili yanıtımızın olmayacağı anlamına gelmiyor. Zamanı geldiği zaman cevabını vereceğiz. Bugün de maç esnasında ve sonra bazı olaylar var. Bunların hepsine cevabımız olacak. Ulusumuzun başı sağ olsun, şehit ailelerimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun." diye konuştu.