Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, çabukluk çalışmalarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Oyuncular, çift kale maçın devamında gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından kampa girdi.

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