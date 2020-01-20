Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemi değerlendirdi: Tarihi çağrı ve transfer açıklaması…

Süper Lig’de devre arası kamp döneminde kulüp başkanlarının birbiri ardına gelen demeçleriyle alevlenen tartışma ortamında gündemin baş aktörlerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programında canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız ile yayına katılan ve ağırlıklı olarak yeniden yapılandırma süreci hakkında konuşan Ali Koç, gündemin yanı sıra Fenerbahçe’nin mali durumu ve transfer çalışmaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu:

Ali Koç’tan tarihi çağrı!

“Anaparalar ödenmeye başladığı zaman harcama limitleri eksi olarak çıkacak. Mesela eksi 1 milyar TL. Herkes bu konuda hemkifir. Hemfikir olmayan varsa anlatsın. Dört büyük kulübün başkanını çağırın, oturalım burada, konuşalım. Kapıda ilk biz oluruz. Artık masada oturmamız lazım.”

Transferde son durum!

“Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Son kapı kaldı o da Tahkim. Yarın yapılmasını bekliyorduk, perşembeye alındı. Ağırdan alıyorlar. 17’sinde karar aldılar. Tahkim’e gittik. Diyelim lehimize karar çıktı ayın 25’ine gelmiş oluyoruz ve bizim hamle alanımız kalmıyor…

Fenerbahçe’nin bir şekilde şu transfer döneminde transfer yapması istenmiyor. Şu durumumuzda kendi sınırlarımız içindeyken bile istenmiyor. Arzu edilseydi, Fenerbahçe’nin şu dönemde transfer yapabileceği doneler ve argümanlar mevcuttu. TFF, Tahkim kararıyla bir 50-55 milyon TL imkan verse bile zaten UEFA’dan sınırlandırmam var. Oyuncu satmadan ancak kiralama yapabilirim. Haliyle B planımız da yok.”

Falette oynayamayacak!

Ersin Düzen’in “Bu şartlarda Falette oynayamayacak yani” sorusunu da yanıtlayan Ali Koç, “Evet. Lisansı çıkamadığı için mevcut durum bu” dedi.

Yeni dönemde artık yüksek maaşla futbolcu getirmenin artık imkansız olacağının altını da çizen Ali Koç, “Türkiye’de artık yıllık 3 milyon Euro, 4 milyon Euro ücret ödemek imkansız. İsim vermeyeceğim ama yurt dışında 700-800 bin Euro’ya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon Euro’ya geliyordu. Menajerler de artık bilecek; Türkiye para kazanacağın bir son durak değil” dedi.

Ali Koç, Ersin Düzen’in “Fenerbahçe Avrupa’ya gidebilecek mi” sorusuna ise “Yeniden yapılandırma yapabilirsek evet” şeklinde cevap verdi.

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Programda öne çıkan detaylar şöyle:

“Anlatacak çok şey var. Her soruya açığım. Amacımız Türk futbolunun finansal sıkıntılarını, talimatnameyi, bizim buna neden karşı olduğumuzu ve yapılandırmayı neden imzalamadığımızı anlatacağız. Bu sistem devam etmeyecek, çökecek. 5 sene tamamlanmadan bu sistem çökecek. Bunu her yerde söyledim. Tüm bunları sokaktaki vatandaşların anlayacağı şekilde anlatmak istiyoruz.”

“5 sene içinde bu işin çözülemeyeceği için 5 sene sonra bir kez daha yapılandırma yapılacak, takla attırılacak. Biz de ‘neden şimdiden doğrusunu yapmıyoruz’ diyoruz. 5 sene sonra yine bunun değişmesi gerekince oyun devam ederken kural değişikliği olmuş olmayacak mı!”

‘FFP bizde faydalı olmadı!’

“FFP bizde faydalı olmadı. Avrupa’nın genelinde olduğu gibi ileri gideceğimize aksine biz daha sıkıntılı durumlara gittik. UEFA cezalandıran bir konumda değil yardım eden konumda. 2015’teki darbe girişimi ve sonrasında yaşanan kur yükselişinde UEFA bize özel düzenlemeler yaptı.”

“Talimatname geç kaldı. Bir önceki federasyon görevini doğru yapabilseydi, bu harcama limiti, talimatname vadedilen gibi 1 Haziran’da açıklanabilseydi herkes ayağını yorganına göre uzatacaktı. Türk futbolu her anlamda çökmüş durumda. Verdiğimiz ücretler… Gençlere verilen süre… En yaşlı lig olmamız… Tüm bunların yanında talimat 1 Haziran’a yetişmeyince ayağımızı yorganımıza göre hiçbirimiz uzatamadık. Bir de üzerine yayıncı kuruluş belli sebeplerle indirime gidince…”

‘La Liga modelini inceledik…’

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız: “UEFA bizim hazırladığımız taslağın La Liga modeline benzediğini söyledi ve bizden La Liga modelini incelememizi istedi. La Liga modelinde iki sene üst üste zarar eden kulüpler cezalandırılıyor.”

Ali Koç: “İşler sıkı tutulsaydı sezon başında harcama limitleri belirlenecekti. Ama biz, harcama limiti Haziran’da harcanamadı diye har vurup harman savurmadık.”

‘Hamle yapamıyoruz!’

Ali Koç harcama limitinin Haziran’da açıklanamaması ile ellerinin kollarının bağlandığını ifade etti ve “Eksi harcama limiti hiçbir yerde olmaz. Belli bölgelerde fazlalığımız var ama sol bekte eksiğimiz var. Beli üç dört oyuncu göndereceğim, bir sol bek alacağım ve şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Ama yapamıyorum. Talimatnameyle futbol zapturapt altına alınamaz. Talimatname bize hame imkanı vermiyor. UEFA bile bu imkanı tanıyor. Bunu manevra alanımızın ne kadar kısıtlandığını göstermek için söylüyorum” dedi.

“Yapılandırma adı altında önümüze sunulacak şartların altına hiçbir yönetim kurulu imza atamaz. Bir buranın sahibi değiliz. Böyle bir şeyin altına giremeyiz. Yapılandırma iyi niyetli bir hamle ama gerçekçi değil. İmzayı attığın anda olmayacak duaya amin diyorsun. Burada dile getiremeyeceğim şartlar var. Bunu Cumhurbaşkanımıza da anlattım. Yapılandırma 10 yıl olmalı. Üç yıl anapara-faiz ödemesiz olmalı ve kulüpten kulübe değişmeli.”

‘Mahçup oluyoruz’

“Bizden beklenen; başkalarının dağ gibi yaptığı borcu bir şekilde eritmek. Geçmişteki kimse sorumlu olmayacak biz sorumlu olacağız. Bu ticaretin ve aklın mantığına aykırı. Bunu iyi anlatmamız gerekiyor… Taraftar, ‘Bu kadar devletten yardım istiyorsunuz. Fabrikada 8 saat çalışan işçinin aldığı para belli. Burada milyonları çok kolay gibi konuşuyorsunuz’ dese taraftar hakkı var. Ben böyle insanlarımıza karşı mahçup oluyorum.”

“Biz TFF Yönetim Kurulu’na kimseyi önermedik. Daha önceki dönemlerde Üç Büyükler’in temsilcisi oluyordu. Biz kendi dönemimizde kimseyi önermedik. TFF futbolu yönetememiş. U20 Ligi kapatılıyor yerine bir şey gelmiyor. Talimatname yetişmiyor. Antrenör yetişmiyor. Yabancı oyuncu transferinde nitelik belirleme yok. Her şeyin topyekün ele alınması gerekiyor. Yapısal reformlar bir günde yapılmıyor.”

“Günü kurtarma mantığı ile devam edersek hiçbir şey değişmeyecek. Yarın öbür gün yayın ihalesi yeniden yapılırsa ve bu sefer 450 yerine 100-150 milyon verilirse ne olacak? Bu borçlar nasıl ödenecek. Ama artık bizim için büyük resim değil Fenerbahçe önemli!”

Fenerbahçe, TFF’nin talimatnamesi ve harcama limitlerinde hesaplanırken belirlenen faiz oranına da tepki gösterdi. Beşiktaş’ın da tepki gösterdiği faiz oranıyla (yüzde 31.5) ilgili olarak Ali Koç, “Beşiktaş’ın haklı bir serzenişi var. Biz de bunu destekliyoruz” dedi.

’25 milyon Euro tasarruf ettik!’

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız, “Fenerbahçe çok transfer yaptı deniyor ama iki sezonu da denk transfer bütçesiyle noktaladık ve 25 milyon Euro tasarruf ettik” derken Ali Koç ise “Aynı zamanda 11 oyuncumuzun da sözleşmesi sona erdi” dedi.