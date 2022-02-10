Fenerbahçe baştan sona fiyasko!

Ligden sonra kupada da havlu atan Fenerbahçe, bu sene de çıkmaz sokağa girdi. Yeni transferler katkı vermedi. Golcüler sınıfta kaldı. Geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, çare olmadı. Başkan Ali Koç’un 4. senesi de kupasız geçti.

İrfan YİRMİBEŞ

2021-22 sezonu da Fenerbahçe‘nin derdine derman olmadı. Kayserispor’a 1-0 yenilip kupaya veda eden sarı-lacivertliler yine üzgün ve bir o kadar da kızgın…

Sezon başında yapılan transferlerden Crespo ve Kim Min Jae haricinde katkı veren yok. Berisha sadece 3 gol atabilirken beklentilerin çok uzağında kaldı. Gönderilen Frey, Samatta ve Thiam, bu sezon takımlarında 34 gole imza attı. Berisha ile Rossi, bu üçlünün yanına bile yaklaşamadı.

İSTİFA SESLERİ TAVAN

Geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal’ın oyuncular üzerindeki otoritesi çok zayıf. Futbolcular bir sonraki sezon takımın başında olmayacak olan Kartal’a saygı duymuyor. Başkan Ali Koç’un 3.5 yıllık görev sürecinde hiçbir başarısı yok. Koç, 61 transfere 150 milyon Euro harcamasına rağmen bir tek kupa kazanamadı. Camia, genel kurul çağrısı yapıyor. Yaşanan başarısızlıklara karşı istifa çağrıları gün geçtikçe yükseliyor.

KONFERANS’TA UMUT YOK

Ligde ve kupada hasretini sürdüren sarı-lacivertlilerin şu an ise elinde bir tek UEFA Konferans Ligi kaldı. Fenerbahçe, 17 Şubat’ta evinde 24 Şubat’ta ise deplasmanda Slavia Prag ile mücadele ederek. Taraftarların Çekya ekibiyle oynanacak iki maçtan umudu yok.

YİNE SİLBAŞTAN!

Fenerbahçe’de sezon sonunda yine köklü değişiklikler olacak. Yap-boz tahtasına dönen sarı-lacivertlilerin teknik ve idari kadrosunda değişiklikler yapılacak. Kadroda büyük bir revizyona gidilecek ve her şey silbaştan olacak. Yönetim, Yunan yıldız Pelkas ile sezon sonunda yolları ayıracak. 28 yaşındaki futbolcuya Rusya ve İtalya’dan teklifler geliyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon yokları oynayan Pelkas’tan gelir elde etmeyi hedefliyor.

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