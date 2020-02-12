Fenerbahçe Beko 100-70 Teksüt Bandırma

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Teksüt Bandırma’yı 100-70 mağlup etti ve kupada Dörtlü Final’e yükseldi.

Sarı-lacivertliler yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı eleyen Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Dörtlü Final’in diğer eşleşmesinde ise Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta final mücadelesi verecek.

Yarı final maçları 14 Şubat’ta, final ise 16 Şubat’ta Ankara’nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi Tırpancı

TEKSÜT BANDIRMA: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 5

1. PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 46-32

3. PERİYOT: 79-52