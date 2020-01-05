Fenerbahçe Beko 86-83 Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Ligi´nin 15´inci haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor´u ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda rakibini durduramayan Fenerbahçe Beko, çeyreği 23-17 geride kapattı.

2’nci periyotta Melih ve De Colo ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, aradaki farkı eritti ve ilk yarı 39-39 eşitlikle sona erdi. 3’üncü periyotta iki takımda hücumda sıkıntı yaşamazken ev sahibi ekip Nando De Colo, konuk ekip ise Perry Jones ile bu çeyrekte etkili oldu.

Periyodu 28-25 önde kapatan Fenerbahçe Beko, karar periyoduna 67-64 önde girdi. Büyük heyecana sahne olan son periyotta ev sahibi ekip, bitime 16 saniye kala Westermann’dan bulduğu iki sayılık basket ile bir sayı farkla öne geçti: 84-83.

Bursaspor’da Clavell, takımını öne geçirecek atıştan faydalanamayınca Fenerbahçe Beko, Melih’in serbest atıştan bulduğu sayılar sonucunda mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte De Colo 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Williams ve Melih 17 sayı üretti.

Frutti Extra Bursaspor´da ise Perry Jones´un 25, Gian Clavell´in ise 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 12, Kalinic 5, De Colo 29, Wlliams 17, Thomas 6, Melih Mahmutoğlu 17, Egehan Arna, Berkay Candan, Ali Muhammed

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni 4, Chris Jones 17, Clavell 24, İzzet Türkyılmaz 6, Can Maxim Mutaf 6, Riley 1, Perry Jones 25, Ender Arslan, Tuğberk Gedikli

1´İNCİ PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 39-39

3´ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

5 FAUL: 36.25 İzzet Türkyılmaz (Frutti Extra Bursaspor)