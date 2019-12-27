Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia Basket | Euroleague

Euroleague’de normal sezonun 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket’i konuk etti. Özellikle Avrupa sahnesinde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe Beko, nefes kesen maçta Valencia Basket’e şoka eden son dakika performansıyla 98-100’lük skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe 11. kez yenilirken, Valencia ise 7. galibiyetini elde etti. İlk üç çeyreği önde geçen ve son periyoda 70-59 önde giren sarı-lacivertliler rakibin geri dönüşüne engel olamadı. Bojan Dubljevic 30 sayı ve 12 ribaundla maça damga vurdu. Fenerbahçe’de ise Nando de Colo 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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Uzatma bölümünde bitime yaklaşık 1 dakika kala 7 sayı farkla önde olan Fenerbahçe, üst üste inanılmaz hatalarla rakibinin dönüşünü izledi. Kanarya, 96-92 öndeyken 54.4 kala Sloukas’ın sportmenlik dışı faulü işlerin tamamen yokuş aşağı gitmesine sebep oldu.

Toplamda 10 sayı ve 9 asistle oynayan Kostas Sloukas son bölümde yaptığı faullerle rakibin serbest atış çizgisine gitmesine sebep olurken nihayetinde hakkını doldurarak oyun dışı kaldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, De Colo 31, Kalinic 2, Datome 20, Williams 20, Ali Muhammed 14, Ahmet Düverioğlu 1, Melih Mahmutoğlu, Westermann

Valencia: Loyd 14, Van Rossom 5, Doornekamp 8, Labeyrie 2, Dubljevic 30, Colom 3, Ndour 4, Abalde 8, Tobey 12, Motum 14, Sastre, Marinkovic

1. Periyot: 24-22

Devre: 48-40

3. Periyot: 70-59

Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkanlar: 36.32 Kalinic, 44.45 Sloukas (Fenerbahçe Beko)