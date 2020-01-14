Fenerbahçe Beko Asvel canlı izle! Euroleague’de 19. hafta maçı hangi kanalda?

Euroleague 19. haftada Fenerbahçe Lyon takımını konuk ediyor.

Euroleague’de bu sezon sadece 7 galibiyt alan Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 528. maçına ASVEL karşısında çıkacak. Asvel Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Lyon Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE ASVEL MAÇI CANLI İZLE

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FENERBAHÇE ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Euroleague 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa’nın ASVEL takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı olarak izleyebilecek