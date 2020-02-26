Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle! FB GS basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi’nde 20. haftasında derbi maçında karşı karşıya geliyor. Ligde 19 maçta 13 galibiyet alan Galatasaray, haftaya 5. sırada girdi. 19 maçta 15 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise 3. sırada yer alıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bağlantısına aşağıda ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Basketbol Süper Ligi’nin 20. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray’ı konuk edecek. 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.15’te oynanacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.