Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: “Yeni bir sayfa açıyoruz”

İSTANBUL (AA) – Sözleşmesi 2 yıl uzatılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, sarı-lacivertli kulüpte kaldığı için heyecanlı olduğunu belirterek yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Gherardini, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlıyım. Bunun için başkanımız Ali Koç'a, başkan vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını hatırlatan İtalyan spor adamı, "Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.