Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçını canlı izle! EuroLeague’de zorlu maç!

EuroLeague’in 27. haftasında bu akşam Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız’ı konuk ediyor. EuroLeague’de 26 maçtan 12 galibiyet çıkarabilen sarı-lacivertli ekip 10. sırada yer alıyor. Kızılyıldız ise kötü denebilecek performansıyla 26 maçtan 10 galibiyet alarak 15 sırada kalmış durumda. Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçını canlı izlemek iseyen basketbolseverler sayfamızdaki link üzerinden üye olarak izleyebilirler.

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE

[embedded content] FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE 28. HAFTA PROGRAMI

THY Euroleague’in 27. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile Fenerbehçe Beko ise Rusya deplasmanda Khimki Moskova ile karşı karşıya gelecek. THY Euroleague’de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas’u konuk edecek. Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya’da Khimki Moskova ile mücadele edecek.

THY Euroleague’de 28. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg – Zalgiris Kaunas 22.00 Panathinaikos – CSKA Moskova 23.00 Real Madrid – Asvel Lyon-Villeurbanne 23.00 Valencia Basket – AX Armani Exchange Milano

6 Mart Cuma

20.00 Khimki Moskova – Fenerbahçe Beko 20.30 Anadolu Efes – Olympiakos 21.00 Kızılyıldız – Maccabi FOX Tel Aviv 23.00 FC Barcelona – Bayern Münih 23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz – ALBA Berlin