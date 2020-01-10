Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

THY Euroleague’in 18. haftada deplasmanda İspanya’nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen Fenerbahçe, aldığı bu galibit ile sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptı.

Sarı lacivertliler karşılamanın başında yakaladığı skor üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirdi ve İspanyol rakibini 14 sayı farkla yendi.

Özellikle ilk üç periyotta savunmada etkili bir performans gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 3’lük atışlarda 8’de 7 isabet oranıyla oynayan Westerman attığı 21 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Art arda ikinci maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague’de toplam 7. galibiyetini elde etti. İspanyol takımı ise 7 galibiyette kalarak, 11. mağlubiyetini aldı. (Skor)