Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımından bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir kişinin dün yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün yapılan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı aktarıldı.