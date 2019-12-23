Fenerbahçe Beko’da ilk neşter vuruldu

Sezona istediği gibi başlayamayan ve özellikle Euroleague’de zirvenin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda, kadro yapılandırması başladı. Bu bağlamda 32 yaşındaki Stimac ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.”

OBRADOVIC’E YENİ SÖZLEŞME KAPIDA

Öte yandan Fenerbahçe’de yönetim, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı.

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Zeljko Obradovic’e sarı lacivertli taraftarların verdiği destek amacına ulaştı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda “Obradovic’e yeni sözleşme” akımını başlatan sarı-lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yeşil ışık yaktı.

Sarı lacivertli takımın dün ING Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında sahasında TEKSÜT Bandırma ile oynadığı maçta başkan Ali Koç, locasına dönerek, “Obradovic’e yeni sözleşme” şeklinde tezahüratlarla bulunan sarı lacivertli taraftarlara, alkışlarla yanıt vermişti.

TEKSÜT Bandırma galibiyetinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Obradovic, taraftarların inanılmaz bir destek verdiğini ve onlara en iyisini yapacakları konusunda söz verdiğini söylemişti. Sırp başantrenör ayrıca, “Yakın zamanda başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy’la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda genel menajer Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey’e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.