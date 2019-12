Fenerbahçe BEKO’ya bu kez evinde şok! Son saniye üçlüğü ile yıkıldı

Büyük bir çekişmeye sahne olan Euroleague mücadelesinde Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe Beko’yu Andrew Albicy’nin son saniyelerdeki üçlüğüyle 81-84 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Lauvergne oldu. Sarı-lacivertlilerde Lauvergne’nin 18, Kalinic’in 16, Sloukas’ın 13 ve De Colo 9 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte 10. yenilgisini alırken Euroleague’in en zayıf ekiplerinden Zenit St. Petersburg ise 4. galibiyetini elde etti.

Kostas Sloukas’ın 04.2 saniye kala bulduğu kritik üçlükle skoru eşitleyen Fenerbahçe (81-81) Albicy’nin üçlüğüne engel olamayınca kendi sahasında şok bir yenilgi yaşadı.

Incredible!@FBBasketbol and @zenitbasket trade 3-pointers in the final SECONDS as Zenit gets a monumental win on the road!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kb4s2J4QwO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2019