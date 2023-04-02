Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde büyük sürpriz! Jorge Jesus- Şenol Güneş…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi.

İLK 11’DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekibin ligin 26. haftasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11’inde 5 değişiklik yaparak takımını Beşiktaş karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci yerine Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler’e ilk 11’de şans verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya, Altay, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Arao, Ferdi, Arda Güler, Joao Pedro, Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı.

JESUS’UN TERCİHİ 3’LÜ SAVUNMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşısında takımını üçlü savunma dizilişiyle sahaya sürdü. Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla Beşiktaş maçında kulübedeki yerini alamayacak Jesus, bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı birçok derbide tercihini üçlü savunmadan yana kullanmıştı. Portekizli teknik adam bu maçta da tercihini değiştirmedi. Sarı-lacivertli ekibin savunma üçlüsü Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai’den oluştu.

Sarı-lacivertli ekipte Alanyaspor maçında sakatlanan ve derbi öncesinde durumu belirsiz olan Enner Valencia, ilk 11’de sahaya çıktı. Milli takım arasında tesislerde tedavisine devam edilen Ekvadorlu futbolcu, derbiye yetişerek takımını yalnız bırakmadı.

ARDA GÜLER İLK KEZ BİR DERBİDE İLK 11’DE

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, kariyerinde ilk defa sarı-lacivertli formayla bir derbide ilk 11’de sahaya çıktı. Genç oyuncu, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında süre alamamıştı. Güler, ilk derbisine geçtiğimiz sezon Ülker Stadyumu’nda 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girerek çıkmıştı.

JESUS’TAN MERT HAKAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbide Mert Hakan Yandaş’ı ilk 11’de görevlendirdi. Bu sezon Portekizli teknik adamın çok fazla ilk 11’de görevlendirmediği Yandaş, son olarak ligin 22’nci haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11’de görev yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 26. haftasında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ilk 11’ini değiştirmeden takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile sahaya çıktı;

“Mert, Onur, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.”

TAYYİP TALHA İLK 11’DE

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’un derbide ilk 11’de görev alıp alamayacağı merak konusuydu. Sakatlığı dolayısıyla milli takımın aday kadrosundan çıkarılan ve milli aranın ardından siyah-beyazlı ekibin birkaç antrenmanına katılamayan ancak son iki antrenmanda takımla çalışan Tayyip Talha’yı Şenol Güneş ilk 11’de tercih etti.

4 OYUNCU İLK DEFA DERBİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında iki takımda bulunan 4 oyuncu ilk 11’de sahaya çıkarak ilk defa Türkiye’de bir derbi tecrübesi yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte devre arasında takıma katılan Samet Akaydın ile birlikte siyah-beyazlı ekipten Onur Bulut, Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic, Türkiye’de ilk derbi heyecanını yaşadı.

ORUÇLAR, STAT ÇEVRESİNDE AÇILDI

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra güvenlik görevlileri, oruçlarını stat dışında açtı. Biletli olan taraftarların iftariyelikleri stat içerisinde güvenlik sebebiyle alınmazken taraftarlar, oruçlarını stat çevresinde ya da mekanlarda açtı.

Öte yandan Fenerbahçe, maç öncesi ısınmaya ‘Kaçakçılığa sessiz kalma, Alo 136 gümrük muhafaza ihbar hattı’, maç önü seremonisine ise TFF’nin başlattığı Omuz Omuza kampanyasına destek isteyen bir pankartla çıktı.