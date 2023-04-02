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2 Nisan 2023
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kartlar havada uçuştu! Yüksek tansiyon…

Alaturka Online
Alaturka Online

Milli ara dönüşünde Süper Lig dev bir maça sahne oldu, Fenerbahçe ile Beşiktaş kapıştı. Nefeslerin tutulduğu dev maçın ilk 45 dakikası yüksek tempoda geçti. Ağırlıklı olarak ev sahibi ekip Sarı-Lacivertliler’in baskısının olduğu ilk devrede oldukça da sert mücadeleler yaşandı.

6 kart çıktı

İlk yarıda oyun tam 23 kez faul nedeniyle durdu. Hakem Halil Umut Meler’in hem tempo hem de müdahaleler nedeniyle yoğun mesai harcadığı ilk devrede 6 sarı kart çıktı. Fenerbahçe’de Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi Samuel, Beşiktaş’ta ise Welinton, Vincent Aboubakar ve Omar Colley sarı kartla cezalandırıldı.

Karagümrük maçında yok

Agresifliği ile dikkat çeken Mert Hakan Yandaş mücadeleye sınırda çıkmıştı. 37. dakikada sarı kart gören deneyimli orta saha, Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

Bir anda saha karıştı

Zaman zaman futbolcular arasında da gerginlikler yaşandı. 30. dakikada Aboubakar, Sarı-Lacivertli taraftarlara doğru hareket yapınca tribün gerildi. Kamerunlu oyuncuya ilk tepkiyi kaptan Altay Bayındır gösterirken daha sonra Samet Akaydın’la Aboubakar arasında tansiyon yükseldi. Bir anda saha karışırken o kargaşadan Samet ve Aboubakar’a iki sarı kart çıktı.

Kırmızı kart çıktı!

İkinci devre de benzer sertlikle başladı. 51’de Valencia karşı karşıya kaldığı pozisyonda Welinton’un müdahalesiyle yere düştü, hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Ardından Brezilyalı savunmacıya ikinci sarı kartını çıkardı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Welinton zorlu derbide Kartal’ı 10 kişi bıraktı, ayrıca gelecek hafta oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düştü. 

34 faul yapıldı

İlk yarının sonunda 23 olan faul sayısı son düdükle beraber 34’e çıktı. İkinci devrede ise Welinton’un kırmızısına ek olarak Alexandru Maxim sarı kart gördü. Taraftarın sık sık ıslıklarla protesto edip oyunun içine dahil olması, art arda yapılan sert fauller ve çıkan kartlar mücadelenin gergin geçmesine sebep oldu. 

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