Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Mert Günok fırtınası

Kadıköy’de unutulmaz bir derbi oynandı. İlk yarıda Fenerbahçe daha iyi görünen taraftı, müthiş oynayan Arda Güler penaltı kazandırdı, Enner Valencia perdeyi açtı. Sarı Lacivertliler, soyunma odasına 1-0 önde girmeyi başardı. İkinci devreye Beşiktaş istekli başladı. 53. dakikada derbinin karderi belirlendi, Welinton kırmızı kart gördü, kazanılan penaltıyı Valencia direğe nişanladı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE TARİH YAZDI

Bu andan itibaren 10 kişi kalan Kara Kartal adeta kanatlandı ve Cenk Tosun 58 ile 62’de Kadıköy’ü susturdu. İkinci devrede oyuna girip Cenk’e asistleri yapan Nathan Redmond, 75’te Altay Bayındır’ı müthiş avladı. Vincet Aboubakar, 90+1’de sahneye çıkarken skoru belirleyen 90+5’te İrfan Can Kahveci’den geldi. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, Beşiktaş 10 kişiyle tarih yazdı.

MERT GÜNOK FIRTINASI!

Süper Lig’de 27. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe’yi 4-2’lik skorla deviren Kara Kartal’da maça damgasını vuran isimler arasında Mert Günok da yer aldı.

Tecrübeli eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia’ya yüzde 100’lük pozisyonda geçit vermedi. Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla da dikkat çeken Mert, son dönemdeki çıkışını sürdürerek takımını maçta tuttu ve tarihi zaferin kahramanları arasında yer aldı.