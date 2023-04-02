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2 Nisan 2023
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Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde penaltı pozisyonu tartışma yarattı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 27. haftasındaki derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, 41. dakikada Enner Valencia’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe’yi öne geçiren gole sebebiyet veren penaltı pozisyonu ise büyük tartışmalara neden oldu. Arda Güler’in rakiplerinden kurtularak Beşiktaş kalesini karşıya aldığı pozisyonda yerde kalması sonucu Fenerbahçe penaltı kazanmıştı.

Penaltı pozisyonunda Onur Bulut’un Arda Güler’e herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadığı konusu yoğun tartışma yarattı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, pozisyona ilişkin VAR ile de sürdürdüğü diyalogu sonucunda kararını değiştirmeyerek penaltının kullanılmasını istemiş ve Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia’nın hata yapmaması ile üstünlüğü yakaladı.

🤔 Sizce Arda Güler’in yerde kaldığı pozisyon penaltı mıydı? #FBvBJK #Fenerbahçe #Beşiktaş #derbi

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 2, 2023

 

BEŞİKTAŞ’TAN PAYLAŞIM

Verilen penaltı kararına Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi. Sahada Beşiktaşlı oyuncular, karara büyük tepki gösterirlerken devre arasında da kulüpten bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlılar, hakem atama sistemine bir gönderme ile ‘Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!’ notuyla gerçekleştiği paylaşımda penaltı pozisyonunun görüntüsünü kullandı.

Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler! pic.twitter.com/IhRA9o851B

— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2023

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