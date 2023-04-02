Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tansiyon yüksek! Sarı-Lacivertliler’e kötü haber…

Milli ara dönüşünde Süper Lig dev bir maça sahne oluyor, Fenerbahçe ile Beşiktaş kapışıyor. Nefeslerin tutulduğu dev maçın ilk 45 dakikası yüksek tempoda geçti. Ağırlıklı olarak ev sahibi ekip Sarı-Lacivertliler’in baskısının olduğu ilk devre oldukça da sert geçti.

6 kart çıktı

İlk yarıda oyun tam 23 kez faul nedeniyle durdu. Hakem Halil Umut Meler’in hem tempo hem de müdahaleler nedeniyle yoğun mesai harcadığı ilk devrede 6 sarı kart çıktı. Fenerbahçe’de Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi Samuel, Beşiktaş’ta ise Welinton, Vincent Aboubakar ve Omar Colley sarı kartla cezalandırıldı.

Karagümrük maçında yok

Agresifliği ile dikkat çeken Mert Hakan Yandaş mücadeleye sınırda çıkmıştı. 37. dakikada sarı kart gören deneyimli orta saha, Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

Bir anda saha karıştı

Zaman zaman futbolcular arasında da gerginlikler yaşandı. 30. dakikada Aboubakar, Sarı-Lacivertli taraftarlara doğru hareket yapınca tribün gerildi. Kamerunlu oyuncuya ilk tepkiyi kaptan Altay Bayındır gösterirken daha sonra Samet Akaydın’la Aboubakar arasında tansiyon yükseldi. Bir anda saha karışırken o kargaşadan Samet ve Aboubakar’a iki sarı kart çıktı.