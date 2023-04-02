Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde tartışılan penaltı pozisyonu!

Süper Lig’in 27. haftasındaki derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, 41. dakikada Enner Valencia’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe’yi öne geçiren gole sebebiyet veren penaltı pozisyonu ise büyük tartışmalara neden oldu. Arda Güler’in rakiplerinden kurtularak Beşiktaş kalesini karşıya aldığı pozisyonda yerde kalması sonucu Fenerbahçe penaltı kazanmıştı.

Penaltı pozisyonunda Onur Bulut’un Arda Güler’e herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadığı konusu yoğun tartışma yarattı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, pozisyona ilişkin VAR ile de sürdürdüğü diyalogu sonucunda kararını değiştirmeyerek penaltının kullanılmasını istemiş ve Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia’nın hata yapmaması ile üstünlüğü yakaladı.