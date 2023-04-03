Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin ardından olay paylaşım!

Süper Lig’in 27. haftasında nefesler tutuldu, Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için kozlarını paylaştı. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe, derbide beraberliğe bile razı değildi. Jorge Jesus’un ekibi, taraftarı önünde kazanmak istiyordu. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe’yi, Ülker Stadı’nda taraftarları yine yalnız bırakmadı. Ancak Fenerbahçe, Kadıköy’de tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

İlk yarıda tansiyon ve tempo yüksekti, Valencia’nın tek golüyle Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti. 51’de Welinton kırmızıyla atıldı, Valencia bu kez penaltıyı kaçırdı. 10 kişi kalan Beşiktaş uykudan uyandı, 58 ve 62’de Cenk Tosun, 75’te, Nathan Redmond ve 90+1’de Aboubakar’ın golleriyle Kadıköy’de 4-2 kazandı, hem yarışa tutundu hem de Kanarya’ya darbeyi vurdu.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

12. adam stada koştu, Fenerbahçe için muhteşem, Beşiktaş için baskı oluşturan bir atmosfer yarattı. Ancak Siyah-Beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen peş peşe golleri atınca işler değişti. Kadıköy’de son yıllarda artık alışılan tezahürat yeniden yükseldi: Yönetim istifa…

ŞENOL GÜNEŞ’TEN BİR İLK

Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine Süper Lig kariyerinde bir ilk için çıktı. 70 yaşındaki teknik adam, takımının başında Fenerbahçe’yi 4-2 devirip Kadıköy’de ilk kez zafer yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Kara Kartal’ın elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı. Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.

REDMOND 17 DAKİKADA SKORU DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ederken 10 kişi kalan Siyah-Beyazlılarda ikinci yarının başında oyuna giren Nathan Redmond, 17 dakikalık periyotta yaptığı katkıyla maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

Nathan Redmond, 17 dakika içerisinde yaptığı 1 gol, 2 asistlik katkı ile fark yarattı. 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun’un gollerinde asisti yapan Redmond, 75. dakikada ise çok şık bir gole imza attı. 75. dakikada hızlı çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Nathan Redmond, kendi yarı sahasında Salih Uçan’dan aldığı topu Diego Rossi’den kurtararak rakip ceza sahası çevresine kadar taşıdı ve Attila Szalai’den sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla Beşiktaş’a 3-1’lik üstünlüğü getirdi.

90+1. dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile durumu 4-1’e getirirken asisti yapan isim yine Nathan Redmond oldu. İngiliz oyuncu, karşılaşmayı 1 gol, 3 asist ile tamamlayarak derbiye damga vurdu.

ESKİ YILDIZLARDAN TEPKİ

Şok bir skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe’de eski futbolcular sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler. Taraftarların en sevdiği isimlerden olan Moussa Sow ve Cristian Baroni kendilerine ait sosyal meyda hesaplarından skora ve sahada mücadele eden oyunculara dair mesaj paylaştılar. Beşiktaş maçlarında attığı gollerle de akıllarda kalan Sow, “Şok” mesajını paylaşırken, Baroni de “Bu gururlu formanın ağırlığını hissedin ve biraz daha saygı duyun lütfen” ifadelerini kullandı.

Moussa Sow’un paylaşımı şu şekilde;