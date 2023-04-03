Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin ardından ortaya çıkan gerçek!

Dün akşam Beşiktaş’ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi flaş bir şekilde 4-2’lik skorla mağlup ettikten sonra akla diğer derbileri getirdi. Son yıllarda derbilerde eskiye oranla iyi skorlar alamayan Fenerbahçe rakiplerinin galip gelişini izledi.

Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 22 Aralık 2019’da 3-1’lik skorla alan Fenerbahçe en son pandemiden önce galip gelmişti. Daha sonra ezeli rakibinin galibiyetlerini izleyen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 puana hasret kaldı işte maçlar şöyle;

BEŞİKTAŞ 2-0 FENERBAHÇE

Pandeminin gölgesinde yazın 19 Temmuz 2020’de seyircisiz oynanan maçta galip gelen takım evinde Beşiktaş olmuştu. Vedat Muriqi’nin kırmızı gördüğü maçta galibiyet golleri Domagoj Vida ve Gökhan Gönül’den gelirken Sergen Yalçın, Beşiktaş başında ilk galibiyetini almıştı.,

FENERBAHÇE 3-4 BEŞİKTAŞ

2020-2021 sezonuna Erol Bulut yönetiminde iddialı şekilde giren Fenerbahçe zorlu zamanlardan geçen Beşiktaş’ı konuk etmişti. Maçın mutlak favorisi olan Fenerbahçe maça iyi başlasa da Aboubakar’ın yıldızlaştığı maçta Larin’in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan siyah beyazlılar Aboubakar(2), Necip Uysal ve Nsakala’nın golleriyle maçı kazanan taraf olurken Ozan Tufan(2) ve Papiss Ciss’nin golleri mağlubiyete engel olamadı. Sezon sonunda şampiyon olacak Beşiktaş’ın şampiyonluk ateşi bu maçla beraber yakılmış oldu.

BEŞİKTAŞ 1-1 FENERBAHÇE

2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe’yi evinde ağırlayan Beşiktaş Vida’nın golüyle 1-0 öne geçse de Ozan Tufan’ın mükemmel golüne engel olamadı. İki tarafa da gidip gelen maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Fenerbahçe’de Erol Bulut’un görevine son verildi.

FENERBAHÇE 2-2 BEŞİKTAŞ

2021-2022 sezonunu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy’de Beşiktaş’ı konuk etti. Mesut Özil’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe’ye karşılık Beşiktaş’tan eski Fenerbahçeli Josef de Souza’dan geldi. İlk yarı bitmeden Vida’nın hatasıyla Berisha ile Fenerbahçe tekrar 2-1 öne geçti. İkinci yarıda tekrar sahneye Josef de Souza çıktı ve maç 2-2 sona erdi.

BEŞİKTAŞ 1-1 FENERBAHÇE

Ligin son haftalarında oynanan maçta Fenerbahçe Novak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra yine Novak’ın elle oynaması sonucunda penaltı kazanan Beşiktaş şu an Fenerbahçe’de oynayan Batshuayi ile vuruştan yararlanamadı. İlk yarı bitmeden tekrar Novak penaltı yaptırırken Ghezzal bu sefer atıştan yararlandı ve skoru tayin eden golü attı.

BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarıda oynanan maçta iki takım da pozisyon girmekte sorunlar yaşarken maçtan gol sesi çıkmadı. Son dakikalarda Beşiktaş az da olsa net pozisyonlara girdi ancak golü bulamadı.

FENERBAHÇE 2-4 BEŞİKTAŞ

Derbi tarihine geçecek maçlardan birine şahit olunan maçta Kadıköy’de gülen taraf Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş oldu. Birçok hikayenin olduğu maçta Fenerbahçe tartışmalı penaltı pozisyonunda Valencia’nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Valencia ile net pozisyonlardan yararlanamayan Fenerbahçe Welinton’un Valencia’yı ceza sahasında düşürmesi sonucunda tekrar penaltı kazandı ve Welinton ikinci sarı sonucunda kırmızı kart görerek Beşiktaş’ı 10 kişi bıraktı. Valencia’nın ikinci penaltıdan yararlanamaması maçın kırılma anı olurken devreye Beşiktaş’ta Redmond girdi.

Cenk Tosun’un kafayla attığı golde asisti yapan isim Redmond olurken maç 58. dakikada 1-1’e geldi. Durmak bilmeyen Redmond ara pasında Cenk Tosun’u kaleci Altay ile karşı karşıya bıraktı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti. İki tane gol attıran Redmond bu sefer sahneye kendi çıktı ve orta sahadan topu sürerek girdiği pozisyonda Szalai’yi de çalımlayarak ceza sahası dışında şık vuruşuyla Beşiktaş’ı 3-1 öne geçirdi. Son olarak da 90. dakikada maçın çalışkan ismi Aboubakar da skoru 4-1 yaparken asist maçın yıldızı Redmond’dan geldi.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci skoru 4-2 yaparak maça son verdi ve Beşiktaş tarihi bir galibiyet almış oldu.

Egemen Çidar – Fanatik.com.tr