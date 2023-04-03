Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Penaltı anına ilişkin çarpıcı yorum: Kum havuzuna atlar gibi…

EMRE KOCADAĞ: MANUEL ZEKAYA GEREKLİ CEVABI VERDİK

Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “10 kişiyle 4 gollü galibiyet almak bizim için sevindirici. Teknik ekip ve oyuncuları tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ettiler. Bütün camiamıza armağan olsun. Ramazan akşamında güzel galibiyet aldık” şeklinde konuştu.

‘Beşiktaş’a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi ile geri çevirdik’

Hakem atamalarında manuel zeka kullanıldığını söyleyen Kocadağ, “Bu maçın hakem atamasında sene başında alameti farika var. Yapay zeka uygulaması rafa kaldırıldı. Manuel zeka ile hakem atandı. Bu yapay zekanın sunulduğu dönemde federasyona gittiğimizde alınan puanlarla, hakem değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan hakem o haftaki en zor maça atanacaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hafta ve bu maç için en önemli maçların birine yapay zekayı kullanmadan manuel zeka tarafından atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmeyen bu hakemler her Beşiktaş maçında Beşiktaş aleyhinde kararların vericileri oluyor. Yine şaşırtmadılar. Bizi bu hakemlerle maça çıkarttılar. Biz Beşiktaş’a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi ile sahada geri çevirdik. Bugün yaşananlar devreye giren manuel zeka atadığı hakem yaşanılan maç sonucu ne olursa olsun sonucu bizim için iyi bitti ama yaşananları verilen penaltı verilmeyen ikinci sarı kartları herkes gördü. Bizim aklımıza gelmiyor değil. Beşiktaş’ı yarış dışına itelim bu söylemlerden vazgeçsinler. Yarış dışında kararın değişmesinin de faydası olmaz diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz. Bunu düşünmek istemiyorum ama düşünüyorum. Bunu Beşiktaş taraftarı, camiası tüm spor kamuoyu da düşünüyor ama manuel zekaya gerekli cevabı bugün verdik. Gerekirse bir daha veririz. Birçok kez daha veririz. Beşiktaş büyük camia.” ifadelerini kullandı.